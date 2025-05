Reparación Histórica de Ahorros: podrían salir del colchón u$s16.000 millones

El Gobierno nacional presentó el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, una iniciativa destinada a canalizar hacia el sistema financiero formal parte de los dólares que permanecen fuera del alcance del circuito bancario. Según cálculos del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC), esta medida podría hacer que hasta u$s16.000 millones salgan de “abajo del colchón”, lo que significaría una inyección sustancial de liquidez en la economía.

El CEPEC basó su proyección en experiencias anteriores de regularización de fondos, donde entre un 8 y 12% del total estimado fue efectivamente blanqueado, de acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y la AFIP. En esta oportunidad, el objetivo es captar una porción de los entre u$s200.000 y u$s250.000 millones que los argentinos mantienen fuera del sistema bancario. “El plan busca canalizar hacia el sistema formal parte de los u$s200.000 a u$s250.000 millones que los argentinos mantienen fuera de los bancos, según estimaciones del Banco Central y el INDEC”, plantea el CEPEC en un reporte.

“En un escenario realista se puede proyectar el ingreso de u$s16.000 millones al mercado oficial”, estima el informe. Y agrega: “Esto representaría un aumento del 80% sobre las reservas netas actuales, fortaleciendo la capacidad de intervención del BCRA en el mercado cambiario”.

Efectos esperados en el crédito y el mercado de capitales

Además del impacto directo en las reservas, el CEPEC también analiza cómo este ingreso de divisas podría dinamizar el crédito y los mercados financieros. El estudio destaca que “cada u$s1.000 millones incorporados podría traducirse en capacidad para financiar el equivalente entre el 15 al 20% del crédito anual a pymes (Banco Nación, 2023), dinamizando sectores clave de la economía real”.

En lo que respecta al mercado de capitales, el reporte proyecta una importante expansión en la financiación privada. “Los fondos reinsertados podrían financiar emisiones corporativas por hasta $600.000 millones, considerando la relación préstamos/depósitos del BCRA”, señala el análisis.

Asimismo, se esperan avances en materia de inclusión financiera. “Paralelamente, se espera una mejora en los indicadores de inclusión financiera: de 600.000 a 1,3 millones de nuevas cuentas y un aumento del ratio Crédito/PBI del 9% actual hacia 14%”, indica el informe del CEPEC, que considera que esto podría reducir significativamente el costo del financiamiento para empresas y familias.

Los riesgos: confianza institucional y uso del dinero

Sin embargo, el informe también advierte sobre los riesgos que podrían limitar el alcance de este ambicioso plan. Uno de los principales, según el CEPEC, es que los fondos ingresen al sistema, pero no se traduzcan en inversión real. “El éxito del plan depende de evitar que los dólares queden congelados en el sistema financiero sin transformarse en inversión”.

Otro punto crítico identificado es el riesgo de que esos recursos sean utilizados para cubrir déficit fiscal en lugar de financiar la producción. “Se usen para financiar déficit fiscal en lugar de producción ('crowding out')”, alertan los expertos del CEPEC.

La confianza institucional también aparece como un factor determinante para el éxito de la medida. “Datos de la UTDT muestran que la confianza institucional (38,5 puntos) sigue siendo el principal obstáculo. Sin mejorar eso, hasta el mejor plan puede quedar en nada, aunque, las elecciones porteñas, probablemente hayan modificado el escenario planteado”, explica el trabajo.

Conclusiones: oportunidad con condiciones

El CEPEC concluye que el plan tiene potencial para convertirse en un punto de inflexión para la economía argentina. “Las medidas propuestas tienen ingredientes para ser un punto de inflexión ya que desde el punto de vista de la inyección de liquidez hasta la ampliación del crédito y el alivio fiscal, los números sugieren que, si funciona, podría desbloquear reservas, dinamizar la economía real y mejorar la inclusión financiera”.

No obstante, la clave no está únicamente en las cifras o proyecciones. “Pero -y este pero es grande- no es solo una cuestión de cálculos. El verdadero termómetro será la confianza”, concluye el trabajo. La expectativa ahora se traslada a la implementación del plan y la respuesta de los argentinos, que deberán decidir si vuelven a confiar en el sistema financiero formal. (Con información de Ámbito Financiero)