Cuántos pedidos al día debe realizar un repartidor para sostener un hogar

Una medición económica estimó cuántos pedidos por día debe realizar un repartidor para cubrir la canasta básica total de hogar, que está en más de un millón de pesos.

2 de Diciembre de 2025
¿Cuánto gana un repartidor? Una medición económica de Fundación Encuentro busca determinar cuántos pedidos debe realizar un repartidor de plataformas de delivery para cumplir con sus necesidades básicas. Según el Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (App), un "rider" de Pedidos Ya o Rappi debe llevar casi 500 pedidos a destino para no ser pobre. Son 15 pedidos por día, si el trabajador no se “toma” ningún franco. Si tiene uno o dos días libres por semana, esta cifra aumenta.

 

Para ser más precisos, un cadete de aplicación necesita 461 pedidos mensuales, sin contar propinas, para cubrir la canasta básica total de un hogar de cuatro integrantes ($1.213.800). De esta manera, el Coeficiente App mide cuánto cobran en promedio los repartidores por pedido y cuántos pedidos se necesitan para “sobrevivir”.

Los datos corresponden a septiembre de este año. Según relevó Fundación Encuentro, las plataformas de delivery más populares pagan a los repartidores en promedio por pedido $2.553,60 (sin propina).

 

El informe remarca que “el pedido promedio de Rappi es de $2.393,40 y el de PedidosYa, de $2713,80".

 

En el informe de Fundación Encuentro se destaca que, para cubrir las necesidades básicas de una familia tipo, los repartidores de Pedidos Ya o Rappi deben realizar 15 pedidos por día, si trabajan de lunes a lunes, sin ningún franco. Si tienen un día libre, deben realizar 20 pedidos por día, y si tienen dos jornadas sin trabajar por semana, 23 pedidos.

Un punto importante de este informe es que los datos se desprenden del precio promedio del pedido ($2.553,60), y no se tiene en cuenta la propina, lo que puede generar un diferencial para el repartidor. Otra cuestión es que no se mide el gasto en nafta que deben cumplir los trabajadores que usan, por ejemplo, una moto para repartir.

 

Además, los datos de Fundación Encuentro se calcularon en base al costo de vida promedio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde para cubrir el alquiler promedio un repartidor necesitó realizar 271 pedidos.

