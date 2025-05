Cuál es el salario del albañil en junio: cuánto gana por día y hora

En junio de 2025, los trabajadores de la construcción en Argentina, incluyendo a los albañiles, reciben sus remuneraciones conforme a las escalas salariales establecidas por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Esta organización gremial regula los salarios y condiciones laborales de los trabajadores de la construcción, y en los últimos años, ha negociado aumentos salariales debido a la inflación y la necesidad de mantener el poder adquisitivo de los obreros.

El último acuerdo paritario firmado el 21 de febrero de 2025 consistió en un aumento del 4,3% en tres tramos: 1,8% en enero, 1,5% en febrero y 1% en marzo. Además, se acordaron dos sumas fijas no remunerativas de $20.000 para los meses de febrero y marzo. Sin embargo, a pesar de estos incrementos, los trabajadores de la construcción esperan nuevas revisiones salariales para los próximos meses debido a los ajustes económicos del país. Este contexto de inflación continúa afectando el salario real de los trabajadores, especialmente en un sector que depende en gran medida de la estabilidad de los acuerdos paritarios.

Escalas salariales de la UOCRA: ¿Cómo varían los salarios?

Las escalas salariales dependen de la categoría del trabajador y la zona geográfica. A continuación, el detalle:

Oficial especializado:

Zona A: $ 4.741

Zona B: $ 5.262

Zona C: $ 7.278

Zona C-Austral: $ 9.482

Oficial:

Zona A: $ 4.056

Zona B: $ 4.505

Zona C: $ 6.824

Zona C-Austral: $ 8.117

Medio oficial:

Zona A: $ 3.748

Zona B: $ 4.154

Zona C: $ 6.582

Zona C-Austral: $ 7.496

Ayudante:

Zona A: $ 3.450

Zona B: $ 3.848

Zona C: $ 6.394

Zona C-Austral: $ 6.899

Sereno (sueldo mensual):

Zona A: $ 626.681

Zona B: $ 698.181

Zona C: $ 1.047.675

Zona C-Austral: $ 1.253.362

Las remuneraciones de los albañiles y otros trabajadores de la construcción varían según su categoría laboral y la región en la que desempeñan sus tareas. Según las últimas tablas salariales establecidas por la UOCRA, los albañiles de la categoría más baja, quienes realizan tareas generales, reciben un salario básico mensual que rondaría los $130.000, mientras que aquellos de categorías más altas, como los oficiales de obra, pueden superar los $160.000 mensuales.

Ajustes salariales y sumas no remunerativas: Impacto en el bolsillo del albañil

Los ajustes salariales y las sumas no remunerativas permiten mitigar el impacto de la inflación en los salarios de los albañiles.

Uno de los aspectos más relevantes en el salario de los albañiles es la implementación de sumas fijas no remunerativas, como los $20.000 acordados en febrero y marzo de 2025. Estas sumas son un complemento que, aunque no forman parte del salario básico, se perciben de manera mensual y sirven para compensar el aumento de la inflación. Este tipo de sumas se abonan con el sueldo de la segunda quincena del mes y, aunque no se suman al aguinaldo ni a las cargas sociales, permiten aliviar la presión económica que enfrentan los trabajadores.