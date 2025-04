Créditos hipotecarios: cuánto es lo máximo que presta el Banco Nación si no es cliente

Hace más de un año que los créditos hipotecarios vienen en un marcado ascenso en cuanto a consultas e inicios de gestión para solicitar este préstamo para la compra, construcción y refacción de viviendas. La oferta del Banco Nación es la que viene siendo favorita entre las disponibles por las distintas entidades bancarias, principalmente por condiciones vinculadas a montos, plazos de pago y tasas de interés.

Uno de los puntos diferenciales y más atractivos en las líneas de créditos hipotecarios que dispone el Banco Nación, es que no solo los clientes pueden acceder a ello, sino que también quienes no lo son, pueden solicitar este préstamo para viviendas. Es más que importante saber que las condiciones y requisitos casi no cambian, aunque hay que estar atentos a lo que sí se debe cumplir.

Banco Nación: estos son los requisitos para solicitar un crédito hipotecario

Los requisitos principales que debe cumplir quien solicita el crédito hipotecario en el Banco Nación son los siguientes:

Antigüedad laboral mínima:

-Empleados de relación de dependencia, en planta permanente: se deberá acreditar una antigüedad laboral no menor a 1 año.

-Contratados: como mínimo 4 años de antigüedad con contrato vigente.

Autónomos:

-Inscriptos en Ganancias: 2 años en el ejercicio de la profesión u oficio a partir de la presentación de la primera DDJJ de ganancias. En el caso de que en dicho período el Usuario hubiere modificado su condición de Monotributista a responsable Inscripto y no poseer un año en la actual categoría, se considerará la menor.

-Monotributistas: 2 años de antigüedad en la profesión u oficio a partir de la inscripción en el monotributo y 1 año en la categoría. En el caso de recategorización y no poseer un año en la actual categoría, se considerará la menor.

Estabilidad laboral:

-Para empleados en relación de dependencia, se requiere antigüedad mínima de 6 meses en el puesto actual, o en la categoría anterior si la antigüedad no alcanza.

-Autónomos, monotributistas y contratados deben presentar documentación laboral vigente y comprobante de inscripción en AFIP.

Ingresos:

-La cuota del crédito hipotecario no debe superar el 35% a 50% de los ingresos netos mensuales del solicitante, incluyendo otras deudas.

-El Banco de la Nación Argentina tiene requisitos mínimos de ingresos, que pueden variar según el monto y el plazo del crédito.

Historial crediticio:

-Se requiere un buen historial crediticio, sin deudas pendientes o moras.

Documentación:

-Identificación oficial vigente (DNI).

-Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

-Comprobantes de ingresos (últimos recibos de sueldo, comprobantes de monotributo, etc.).

Banco Nación: condiciones de créditos hipotecarios para no clientes

De acuerdo a lo que detalla el Banco Nación en su página web, las condiciones en muchos casos se replican para quienes son y no clientes de la entidad bancaria. Los principales puntos son los siguientes:

-Se maneja en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo): se actualiza en base al índice de precios al consumidor

-El precio de UVA se consulta de acuerdo a lo que informa a diario el BCRA

-Las cuotas se liquidan de forma mensual y del sistema francés

-El monto máximo a solicitar es cercano a 235 millones de pesos o 250 mil dólares

-El crédito hipotecario cubre como máximo el 75% de la vivienda

Los plazos que dispone el Banco Nación para pagar las diferentes líneas de créditos hipotecarios son los siguientes:

-Para adquisición o cambio de vivienda, el plazo podrá ser de 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años.

-Para construcción, 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años a contar a partir del primer desembolso.

-Para ampliación, refacción o terminación, podrán ser 5,10 o 15 años a contar a partir del primer desembolso.

En cuanto a las diferencias que sí se dan entre quienes son clientes del Banco Nación y no, se destaca que uno cuenta con un 4,50% TNA fija para quienes tienen cuenta en la entidad bancaria. Quienes no, tendrán un 8% TNA.

(Con información de Uno)