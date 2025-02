Darán créditos de hasta $100 millones en cuotas fijas para comprar autos: los detalles

El Banco Nación y la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA) anunciaron un acuerdo preliminar para ofrecer una línea de crédito que permitirá financiar hasta el 100% del valor de un automóvil 0 km. Aunque aún no está disponible, esta propuesta brindará la posibilidad de acceder a créditos de hasta 100 millones de pesos con un plazo de hasta 72 cuotas fijas.

El acuerdo tiene como objetivo facilitar la compra de autos nuevos, simplificando el proceso para los compradores y otorgando condiciones más accesibles en un sector que ha atravesado tiempos difíciles.

Detalles de los nuevos créditos que habrá para comprar autos

El anuncio fue realizado por Sebastián Beato, presidente de ACARA, quien explicó que la nueva herramienta financiera no requerirá que el cliente se presente físicamente en la sucursal del banco, lo que agiliza considerablemente el proceso. Según Beato, “la financiación será personal, no prendaria, lo que significa que el crédito no estará asociado a un bien específico, sino que será otorgado con condiciones similares a las de un crédito personal convencional”. Este enfoque permite a los compradores acceder a los fondos sin la necesidad de un bien en garantía, lo que representa una flexibilidad importante en comparación con otros tipos de financiación.

De acuerdo con Beato, en una entrevista con Auto Test, esta línea de crédito permitirá a los compradores acceder a un préstamo que cubrirá el 100% del valor del vehículo, una característica destacada frente a las opciones tradicionales que suelen requerir un pago inicial más alto.

Si bien la tasa de interés y las condiciones exactas aún están siendo definidas, Beato aseguró que la propuesta será atractiva tanto para los concesionarios como para los compradores, lo que podría tener un impacto positivo en el mercado. La financiación se podrá gestionar directamente en los concesionarios adheridos al acuerdo, evitando que los clientes tengan que acudir a una sucursal del Banco Nación, lo que facilita la compra.

El acuerdo también contempla tanto a vehículos fabricados en Argentina como a importados, ampliando las opciones disponibles para los consumidores. Esto podría mejorar el acceso a una gama más amplia de autos nuevos, lo que permite que los compradores elijan entre diferentes marcas y modelos sin las limitaciones de la financiación tradicional. La posibilidad de financiar hasta el 100% del valor del automóvil marca una diferencia sustancial con otros productos financieros, en los que generalmente se exige un anticipo.

Habrá créditos para vehículos nuevos. Archivo

Repercusiones y proyección futura para el mercado

La medida fue recibida con entusiasmo por los concesionarios, quienes ya anticipan un aumento en las ventas de autos nuevos, especialmente en segmentos como el de pick ups, que históricamente han sido muy demandados en el país. Sebastián Beato destacó que esta nueva financiación accesible podría generar un fuerte impulso en la demanda, lo cual resulta clave para el sector automotor después de un período complicado.

“Es una oportunidad muy buena que va a hacer que crezcan las ventas de todos los segmentos, incluyendo el de pick ups”, expresó Beato, subrayando el impacto positivo que esta medida puede tener en las ventas de vehículos nuevos.

La financiación ha sido uno de los principales motores de la recuperación del mercado automotor en los últimos años, como lo demuestra el crecimiento sostenido de las ventas financiadas. Según los datos disponibles de enero de 2025, casi el 20% de los autos nuevos y usados vendidos en Argentina fueron financiados, lo que refleja un aumento en la utilización de este tipo de crédito en comparación con años anteriores.