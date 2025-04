Cómo impactó en los precios de los granos la salida del cepo cambiario

Precios de granos la salida del cepo. En el primer día luego de la salida del cepo cambiario, las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) registraron un notable volumen: 1,7 millones de toneladas fueron anotadas. El dato coincidió con un contexto de reactivación de la cosecha, luego de varias semanas de demoras por las lluvias, y con un fuerte mensaje del presidente Javier Milei. En una entrevista televisiva, el mandatario anticipó que las retenciones que hoy están reducidas volverán a sus niveles anteriores después de junio.

“Las retenciones a las exportaciones tradicionales se las hemos bajado transitoriamente. Es decir, que vuelven en junio... Es más, avísele al campo que, si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en julio vuelven las retenciones”, advirtió Milei en diálogo con Luis Majul. La frase tuvo un impacto directo en los operadores del sector, que salieron a adelantar ventas ante la posible suba impositiva.

Pese al ritmo destacado de declaraciones, el mercado mostró una actividad limitada en cuanto a nueva mercadería. Los compradores se movieron con cautela y los valores, especialmente medidos en dólares, registraron una baja generalizada, incluso con el tipo de cambio oficial en alza.

Impacto del nuevo dólar: precios en pesos estables, baja en dólares

Aunque la suba del dólar oficial podría haber anticipado una mejora en precios, eso no se tradujo completamente en el mercado interno. La soja se negoció en torno a los $340.000 por tonelada, una leve mejora frente a los $330.000 del viernes anterior. En tanto, el maíz se ubicó entre $230.000 y $235.000, apenas por encima de los $225.000 previos.

No obstante, esta suba en pesos no compensó la caída en dólares. El nuevo tipo de cambio redujo el valor real de los productos, lo que restó atractivo a las operaciones. “El Matba-Rofex [ahora A3] mostró bajas, especialmente en soja, donde se registraron las caídas más fuertes: 2,2% en la posición julio y 1,5% en otras”, señaló la analista Paulina Lescano. Y agregó: “Hoy el productor ve una soja a $330.000 o $340.000, y con el tipo de cambio actual eso no es un buen precio”.

Lorena D’Ángelo, de AZ Group, coincidió en el diagnóstico. “El mercado estuvo muy flojo de ofertas compradoras. Recién sobre el cierre hubo algunas, pero con muy poca mejora en pesos. Al haber subido el tipo de cambio oficial, las referencias en dólares cayeron fuerte en todos los productos”, explicó. Esa presión también se trasladó al mercado de futuros. (Con información de La Nación)