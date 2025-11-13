Bono para empleadas domésticas: montos, categorías y cómo se pagará

El personal de casas particulares percibirá un aumento salarial dividido entre noviembre y diciembre, acompañado por un bono extraordinario no remunerativo que se pagará en ambos meses. La medida fue acordada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, con la participación de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, y será oficializada en el Boletín Oficial.

Aumentos salariales previstos para fin de año

Según lo establecido, el sector recibirá un incremento del 1,4% en noviembre y un 1,3% adicional en diciembre. Estos porcentajes se aplicarán sobre las escalas vigentes y corresponden a la actualización periódica fijada para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

A este ajuste se suma una suma no remunerativa, que se otorgará por única vez en cada uno de los dos meses. El beneficio fue diseñado para alcanzar a todo el personal registrado bajo el régimen de casas particulares, sin distinción de categoría.

Montos del bono según horas trabajadas

El bono extraordinario se pagará de acuerdo a la cantidad de horas semanales trabajadas:

Hasta 12 horas semanales: $6.000

Entre 12 y 16 horas semanales: $9.000

Más de 16 horas semanales o modalidad sin retiro: $14.000

Este monto deberá ser abonado por el empleador junto con la liquidación mensual o semanal, según corresponda al esquema de pago habitual de cada trabajadora.

Escalas salariales vigentes desde noviembre

La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares informó las nuevas escalas con los aumentos incorporados. Los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.095 por hora / $379.784 por mes

Sin retiro: $3.340 por hora / $422.316 por mes

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.340 por hora / $422.316 por mes

Sin retiro: $3.734 por hora / $470.627 por mes

Caseros

$3.340 por hora / $422.316 por mes

Personal para tareas específicas

Con retiro: $3.535 por hora / $432.851 por mes

Sin retiro: $3.876 por hora / $481.837 por mes

Supervisores

Con retiro: $3.734 por hora / $465.904 por mes

Sin retiro: $4.090 por hora / $518.965 por mes

Otros adicionales aplicables

Además del aumento y el bono especial, se mantienen activos los adicionales propios de la actividad:

Antigüedad: 1% por cada año trabajado.

Zona desfavorable: 30% adicional en las regiones previstas por normativa.

También se recuerda que, cuando una trabajadora desempeña tareas de más de una categoría —por ejemplo, cuidado de personas y tareas domésticas— debe aplicarse la categoría mejor remunerada al calcular su salario. (El Doce)