Vélez venció a Platense, sigue invicto y se afirma en la cima de la Liga Profesional

En la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, Vélez venció a Platense 2-0 en Vicente López con goles de Florián Monzón y Lucas Robertone, y reafirmó su invicto en la cima de la Zona A.
Vélez venció a Platense con un triunfo sólido que confirma su gran momento en el Torneo Apertura 2026. El conjunto de Liniers se impuso 2-0 en la ciudad de Vicente López, manteniéndose invicto y consolidándose como líder de la Zona A, sumando 22 puntos en 10 partidos, con seis victorias y cuatro empates.
El partido comenzó con un golpe temprano para Platense: Florián Monzón abrió el marcador a los 8 minutos del primer tiempo, demostrando la intención ofensiva del Fortín desde el inicio. Con el gol rápido, Vélez se mostró confiado y dominó varias fases del juego, aunque con posesión repartida entre ambos equipos.
Al inicio del segundo tiempo, Lucas Robertone amplió la diferencia a los 49 minutos, anotando su primer gol desde su regreso de Europa y sellando el triunfo visitante. Con este resultado, Vélez dejó atrás el empate ante Tigre y reafirmó su posición como uno de los grandes protagonistas del campeonato.
Eficacia ofensiva y control del partido
Más allá de la posesión equilibrada, Vélez fue más efectivo en las áreas. Ambos equipos finalizaron con 14 remates cada uno, pero el Fortín logró seis tiros al arco frente a cuatro del Calamar, evidenciando su mayor capacidad para concretar las situaciones de peligro.
La combinación de solidez defensiva y precisión en los ataques permitió al conjunto de Liniers controlar el ritmo del encuentro y mantener la ventaja sin sufrir mayores sobresaltos en su arco. Platense intentó reaccionar, pero careció de la contundencia necesaria para inquietar a la defensa velezana.
El rendimiento del equipo dirigido por [entrenador de Vélez, si se quiere agregar] demuestra regularidad y consistencia, fundamentales para sostenerse como líder de la Zona A y mantenerse en la pelea por el título del Apertura 2026.
Implicancias para la Liga Profesional
Con esta victoria, Vélez llegó a 22 puntos y se afianza en lo más alto de la tabla, mientras que Platense quedó con 14 unidades tras diez partidos disputados. El Fortín ratifica su invicto y mantiene la confianza de cara a los próximos compromisos, donde buscará ampliar la ventaja y consolidar su liderazgo.
El triunfo también refuerza la importancia del bloque ofensivo de Vélez, que no solo abrió el marcador rápido, sino que supo controlar las transiciones y capitalizar las oportunidades de gol frente a un rival difícil de local, consignó NA.
La campaña del Fortín combina eficacia, regularidad y equilibrio entre defensa y ataque, elementos clave para sostener un invicto en un torneo tan competitivo como la Liga Profesional. La próxima fecha será clave para confirmar si Vélez mantiene su liderazgo y continúa su marcha firme hacia el título del Apertura 2026.