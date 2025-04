TC: "La 'pica' interna de los equipos perjudica al resto", afirmó Werner

El piloto de Ford, Mariano Werner, se expresó sobre el incidente que protagonizó con Aguirre durante la primera serie del TC (Turismo Carretera) en Neuquén.

Detalló su versión de los hechos, recordando cómo se dio el toque con el Chevrolet Camaro: "Veo que Valentín lo supera a Agustín (Canapino) y cuando salimos a la recta opuesta pensé que se había quedado, por eso elegí el externo, por la forma que levantó".

El accidente afectó las aspiraciones del entrerriano en esa serie, quien consideraba que su Ford Mustang estaba funcionando correctamente hasta ese momento. En este contexto, amplió: "Creo que si bien es correcto devolver la posición, hay que tener mucha precaución. Valentín se olvidó de doblar. Una pena porque se pierde todo, hay veces que la ‘pica’ interna de los equipos perjudica al resto".

El piloto paranaense apuntó también a la falta de precaución de Aguirre en ese momento, señalando que no solo perdió terreno con Canapino, sino también con él: "Tendría que haber tenido más cuidado sabiendo que hay más autos. En el momento no vio que perdía no sólo con Canapino sino también conmigo, porque levantó en plena recta. Lo dejó pasar a Canapino como si no hubiera otro siendo que yo venía unos metros más atrás".

En otro tramo de su declaración, Werner hizo una crítica constructiva hacia los comisarios deportivos, sugiriendo que la comunicación sobre decisiones durante la carrera debe ser más clara.

"La decisión de hacer levantar a un piloto tiene que ser avisada a todos, así sabemos lo que sucedió", concluyó en charla con Campeones el piloto, que es tres veces campeón del Turismo Carretera.