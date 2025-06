Scaloni explicó por qué salió Messi ante Colombia: “Me dijo que era mejor”

Scaloni explicó por qué salió Messi ante Colombia. Siempre que Lionel Messi es reemplazado llama la atención. Porque es el capitán y referente de la Selección Argentina, el mejor futbolista de la historia y en este caso, además, porque estaba jugando un buen partido ante Colombia en el momento en que Lionel Scaloni decidió que Exequiel Palacios entre en su lugar.

Tuvo una actuación regular en el comienzo. Le costó entrar en juego. Pero en el segundo tiempo se lució con algunos de esos pases entre líneas que lo distinguen. Por eso, sorprendió a más de uno este cambio. Scaloni explicó la modificación en conferencia de prensa.

"En principio no iba a salir, pero cuando vio que estábamos haciendo dos cambios me dijo que era mejor que salga y lo saque. Si no, no salía", sintetizó el DT.

Lionel Scaloni explicó por qué sacó a Lionel Messi en el partido. (Foto: AP)

Las mejores frases de Scaloni:

Sobre el juego de Colombia: “Ellos plantearon un partido cerrado, donde la pelota iba muy rápido, y si no eras preciso podías sufrir alguna contra. Colombia tiene gente fuerte y física, plantean el partido que les conviene”.

"Hay que darle mérito al rival. Ellos se jugaban un montón y nosotros, sobre todo en el primer tiempo, no encontramos el funcionamiento. El equipo cambió en dinámica en el segundo tiempo. Llegamos bastante más, aún después de la expulsión de Enzo. El equipo demostró carácter. Estoy satisfecho, sobre todo por lo del segundo tiempo".

"Fueron cambios tácticos. Buscamos con Giuliano (Simeone) y Nico González llegar por los costados. De hecho, Nico tuvo dos o tres llegadas muy buenas y estuvo a punto de hacer gol. El equipo pegó un buen cambio. No estamos para probar, pero estaba bueno ver cómo funcionaba el equipo con tres defensores".

"A Franco (Mastantuono) hay que llevarlo poco a poco. Si le toca jugar, estará. Pero tiene un camino por recorrer. Seguramente le va a ir bien porque escucha y tiene ganas de progresar, pero por ahora le tocará entrar cuando crea que es el momento".

"Thiago (Almada) tiene libertad de movimientos. Hoy le pedimos que juegue más abierto de lo normal. Él asume la responsabilidad, no tiene miedo de pedir la pelota y eso es muy bueno para cualquier jugador. Es una gran aparición".

Scaloni y el Mundial de Clubes: "Me parece que el torneo es espectacular. Al ser el primero, hay una incógnita. Pero va a ser increíble porque están los mejores jugadores y equipos del mundo. ¿A los equipos argentinos? Espero que les vaya muy bien. No sé si todos van a estar tranquilos de enfrentarlos, con todo el apoyo de su gente y sabiendo que nunca dan una pelota por perdida".

Scaloni y el partido de Leandro Paredes: "¿Erró un solo pase? Bueno, bien. Es importante que no la pierda. Leandro ha estado bien, está en forma. Estamos contentos. Cuando se tiene que poner el overol, se lo pone. Lo conocemos hace tiempo".

La lista del Mundial, a falta de un año para el arranque: “No pienso en la lista. Por la experiencia del Mundial pasado porque en el final hay sorpresas, lesiones, bajos rendimientos y apariciones. Estamos abiertos a todo”.

El desarrollo del partido ante Colombia: “El peso del partido lo llevó Argentina, aún con diez. Ellos han hecho un buen partido”.

La importancia de los hinchas: “La gente nos dio una mano enorme. Siempr necesitamos su apoyo y hoy lo sentimos”.

El balance de la doble fecha de Eliminatorias: “Siempre hay cosas para sacar positivas y negativas, en esta doble fecha de Eliminatorias también”. (Fuente: Clarín-TN)