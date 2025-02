Patronato lanzó la venta de entradas para el partido del domingo: precios

Lanzaron la venta de entradas para el partido de Patronato que recibirá a San Martín de Tucumán, este domingo a las 19 horas en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en un encuentro valido por la tercera fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

Venta de entradas

Respecto a la venta presencial, será desde este viernes, de 10 a 19 horas para socios y de 14 a 19 para no socios. Mientras que el domingo, se venderán para socios y no socios, de 14 a 19. En tanto que, el expendio online se encuentra activo y se pueden adquirir tickets para socios y no socios ingresando a https://www.boleteriavip.com.ar/

Por otra parte, los socios con cuota al día (febrero 2025 pago) podrán ingresan gratis a la tribuna Grella. Todos los socios del club deberán ingresar con su carnet al estadio (incluyendo los vitalicios). Además, los menores de hasta 11 años, ingresan gratis a la popular Grella y a la preferencial San Nicolás.

También, aquellos socios con discapacidad que cuenten con cuota al día deben reempadronarse, este jueves a las 18 horas en la sede social del club. Para más información, comunicarse al (0343) 4243766 o por Whatsapp (343) 4734354.

PRECIOS