Patronato venció a Neuquen y es escolta en el Torneo Clausura de la LPF

Pasó el quinto capítulo del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). En el cruce más esperado de la jornada, Patronato derrotó como local en el predio La Capillita al último subcampeón, Neuquen, y logró ubicarse como escolta del campeonato.
El líder del certamen continúa siendo Peñarol, que en su cancha no pudo pasar del empate frente a Belgrano. Por su parte, dos de las revelaciones del torneo siguen firmes: Camioneros, que goleó al colista Los Toritos, y Argentino Juniors, que se impuso de visitante sobre Oro Verde.
Los resultados de la fecha fueron: Patronato 1-Neuquén 0, Don Bosco 1-Atlético Paraná 1, Camioneros 3-Los Toritos 0, Universitario 0-Palermo 0, Peñarol 1-Belgrano 1, Oro Verde 1-Argentino Juniors 2 y San Benito 1-Sportivo Urquiza 0. El equipo libre fue Instituto.
Estadísticas
Con estos resultados, la tabla de la LPF quedó de la siguiente manera: Peñarol lidera con 11 puntos, seguido muy de cerca por Patronato con 10. Más atrás aparecen Camioneros con 9; Sportivo Urquiza, Belgrano, Argentino Juniors y Atlético Paraná con 7; Neuquén, Palermo y San Benito con 6; Don Bosco y Universitario con 5; Instituto con 4; Oro Verde con 3 y Los Toritos con apenas 1.
De este modo, la lucha por la cima mantiene un escenario abierto, con varios equipos en carrera y la expectativa puesta en los próximos cruces. Patronato buscará sostener su envión tras la victoria ante un rival directo. En tanto, Peñarol deberá defender su liderazgo en una fecha que promete emociones fuertes, ya que se medirá con otra de las sorpresas del Clausura.
La próxima jornada ofrecerá partidos de gran atractivo: Neuquén recibirá a Instituto, Atlético Paraná será local de Patronato y Los Toritos enfrentarán a Don Bosco. Palermo se medirá con Camioneros, Belgrano recibirá a Universitario, Sportivo Urquiza será anfitrión de Oro Verde y Argentino Juniors tendrá una dura prueba en casa frente al líder Peñarol. San Benito quedará libre en esta sexta fecha.