El entrerriano Catriel Soto se consagró en el Río Pinto 2025: “es para la que está en el cielo”

El ciclista entrerriano Catriel Soto volvió a demostrar por qué es uno de los grandes exponentes del mountain bike argentino. Este domingo se coronó como el ganador absoluto del Desafío del Río Pinto 2025, al imponerse en la categoría profesional masculina con un tiempo de 2 horas, 49 minutos y 44 segundos, marcando un promedio de velocidad de 30,045 km/h en los 85 kilómetros de recorrido.

(IG)

La competencia, desarrollada en La Cumbre, Córdoba, reunió a más de 5.500 participantes y se consolidó como el evento más importante del ciclismo de montaña en Sudamérica. Con largada y llegada en el Aero Club local, el trazado atravesó paisajes desafiantes de la región de Punilla, incluyendo localidades como San Esteban, Dolores, Capilla del Monte y San Marcos Sierras.

Soto, oriundo de Colón, Entre Ríos, lideró una clasificación muy reñida, seguido de cerca por Fernando Contreras (Mendoza), que llegó apenas 24 centésimas después, y por Maximiliano Aiello (Tandil), quien completó el podio.

(IG).

“Es para la que está en el cielo”

Tras finalizar la carrera, el entrerriano Catriel Soto, le dedicó el triunfo a “la que me está mirando desde el cielo, ella me dio las fuerzas porque ya no tenía y los últimos kilómetros, su fuerza es la que me empujó hacia adelante”, dijo el colonense y agregó: “estoy muy feliz por el triunfo en Río Pinto que nuevamente fue una fiesta. Se lo dedico a la que está arriba”, afirmó Soto, mientras miraba hacia el lluvioso cielo serrano.

-Top 3 – Profesional Masculino:

-Catriel Soto (Entre Ríos) – 2h49m44s

-Fernando Contreras (Mendoza) – +0.24s

-Maximiliano Aiello (Buenos Aires) – +0.61s

La llegada de Catriel Soto:

CATRIEL SOTO GANADOR DESAFÍO RIO PINTO 2025

En la rama femenina profesional, la victoria fue para Carolina Pérez, de Mar del Plata, con un tiempo de 3h16m59s.

El Desafío del Río Pinto 2025 no solo brilló por su nivel competitivo, sino también por la repercusión mediática que generó la participación del entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, y varios miembros de su cuerpo técnico, quienes completaron el recorrido principal como parte de una experiencia deportiva y recreativa.

Miles de personas alentaron en distintos puntos del circuito, y esta edición, confirmó el crecimiento constante de una competencia que ya es un ícono del deporte argentino.

Catriel Soto vuelve a escribir su nombre con letras doradas en la historia del Río Pinto, consolidándose como uno de los grandes referentes del MTB nacional.