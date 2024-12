El entrerriano Nicolás Bonelli se fue del equipo de TC y define su 2025

El corredor entrerriano Nicolás Bonelli, de 41 años, se desvinculó del RUS Med Team, donde disputó las últimas 2 temporadas de Turismo Carretera (TC), la última con un Chevrolet Camaro. El entrerriano trabaja para juntar el presupuesto para la temporada 2025, en la que pondría en pista el Ford Mustang que se está armando en el taller familiar.

Fin de una etapa

“Hoy toca cerrar nuestra etapa deportiva de 2 años junto al RUS Med Team por cuestiones económicas y por los resultados que lamentablemente no se dieron de la forma esperada. Queda la puerta abierta para volver en cualquier momento y seguiremos estando en el box, ya que daremos motores al equipo”, explicó el oriundo de Concepción del Uruguay en un comunicado.

Quienes siempre formamos un gran grupo humano y dejamos todo. De hecho queda la puerta abierta para volver en cualquier momento y seguiremos estando en el box ya que daremos motores al equipo Nico Bonelli pic.twitter.com/1LiC7hWlgy — Nicolas Bonelli (@nico_bonelli) December 20, 2024

Si bien restaba esta confirmación oficial, todos los caminos llevaban a la salida de Nicolás de la estructura de Mauro Medina. Por lo pronto, busca alternativas pensando en el 2025. “Estamos trabajando con todo en lo presupuestario para definir cómo seguimos y esperamos muy pronto poder anunciar lindas novedades”, adelantó.

Por lo pronto, Bonelli continúa con el armado del Ford Mustang que comenzó en marzo de este año cuando recibió la estructura 0 km en su taller de Concepción del Uruguay. No obstante, por cuestiones económicas no solo no pudo estrenarlo sino que promediando la temporada debió pedir el pase para correr con un Chevrolet ya que, en ese momento, era la única forma de poder continuar en la “máxima”.

