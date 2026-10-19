El argentino Mattia Colnaghi pega el salto en Fórmula 3 y se suma a la escudería campeona

El joven italo-argentino de 18 años confirmó que se alejará del MP Motorsport para formar parte del equipo vinculado a Red Bull. Estará en el equipo ganador de los dos últimos campeonatos de constructores.
El argentino Mattia Colnaghi confirmó su incorporación a Campos Racing de Fórmula 3 para 2027, la escudería que forma parte del programa jóvenes talentos de Red Bull y con la que buscará pelear por el campeonato luego de su primer año en la tercera categoría en la escalera hacia la F1.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el piloto de 18 años confirmó que se alejará de la estructura MP Motorsport para sumarse al equipo ganador de los dos últimos campeonatos de constructores y, además, de quedarse con el título de pilotos en 2026, con el estadounidense Ugo Ugochukwu.
La llegada de Colnaghi significa una oportunidad para que el italo-argentino pegue el salto en su crecimiento dentro de la categoría en la que sumó puntos en seis de las últimas ocho carreras y terminó el campeonato en el puesto 13, con 54 unidades.
Previa a su llegada a la F3, el argentino había sido campeón de la Fórmula 4 española en 2024 y de la Eurocup-3 en 2025, dos títulos que consolidaron su proyección en los monoplazas.
“Muy feliz de unir fuerzas con Campos Racing para la temporada 2027 de Fórmula 3 FIA. Después de haber competido contra el equipo en las categorías anteriores, siempre he tenido un gran respeto por ellos y el éxito que han logrado a través de la serie alimentadora, especialmente en la F3 como campeones reinantes del equipo y de pilotos”, expresó Colnaghi.
En ese sentido, agregó: “Después de ganar campeonatos en categorías anteriores y de adquirir un año de valiosa experiencia en F3, creo que, junto con Campos, tenemos el potencial para luchar por los mejores resultados en 2027”.
Por último, el piloto también agradeció a MP Motorsport por los tres años de trabajo compartido y destacó el vínculo que construyó con la escudería.