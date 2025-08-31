 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Boca venció 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata por el torneo Clausura

El equipo de Miguel Russo viene de lograr dos victorias al hilo en la Liga Profesional y busca seguir por la senda de la victoria como visitante. Ganó Boca 2-0 con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia.

31 de Agosto de 2025
Boca visita a Aldosivi.
Tras dos victorias consecutivas que lo metieron en zona de clasificación, Boca busca mantener la racha ganadora este domingo a las 14:30 en el Estadio José María Minella frente a Aldosivi.

 

El encuentro, que finalmente se juega sin público visitante, es una prueba importante para el equipo de Miguel Ángel Russo.

11 minutos: Merentiel tuvo la chance de marcar

Tras una mala salida de Aldosivi, el uruguayo corrió con dominio y espacio, se metió al área y optó por enviar un pase a Cavani que entraba por el centro. Gran oportunidad para Boca.

 

16 minutos: Aguirre se perdió el gol de Boca

Nuevamente con Merentiel a cargo del contragolpe, abrió para el ex delantero de Newell’s, quien demoró al controlar la pelota y justo fue bloqueado Ignacio Guerrico.

 

47 minutos: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Tras una mala salida del arquero Jorge Carranza, Palacios recuperó la pelota y envió un centro preciso para la cabeza de Di Lollo, quien convirtió de cabeza.

Formaciones:

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidaín, Ignacio Guerrico; Roberto Bochi, Federico Gino, Martín García, Tiago Serrago; Tobías Cervera y Matías García. DT: Mariano Charlier.

 

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Temas:

Boca Liga Profesional Aldosivi Torneo Clausura
