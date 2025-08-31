Boca venció 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata por el torneo Clausura

Tras dos victorias consecutivas que lo metieron en zona de clasificación, Boca busca mantener la racha ganadora este domingo a las 14:30 en el Estadio José María Minella frente a Aldosivi.
El encuentro, que finalmente se juega sin público visitante, es una prueba importante para el equipo de Miguel Ángel Russo.
¡GOL DE BOCA! En el cierre del primer tiempo, Di Lollo marcó el 1-0 contra Aldosivi. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/VZv2qHG5cP— SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025
11 minutos: Merentiel tuvo la chance de marcar
Tras una mala salida de Aldosivi, el uruguayo corrió con dominio y espacio, se metió al área y optó por enviar un pase a Cavani que entraba por el centro. Gran oportunidad para Boca.
16 minutos: Aguirre se perdió el gol de Boca
Nuevamente con Merentiel a cargo del contragolpe, abrió para el ex delantero de Newell’s, quien demoró al controlar la pelota y justo fue bloqueado Ignacio Guerrico.
47 minutos: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Tras una mala salida del arquero Jorge Carranza, Palacios recuperó la pelota y envió un centro preciso para la cabeza de Di Lollo, quien convirtió de cabeza.
Cavani se abrió por la izquierda, pero Merentiel optó por Aguirre y Boca estuvo cerca del primero. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/cfnjo3XBWI— SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2025
Formaciones:
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidaín, Ignacio Guerrico; Roberto Bochi, Federico Gino, Martín García, Tiago Serrago; Tobías Cervera y Matías García. DT: Mariano Charlier.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
Así formará el Tiburón en el partido vs @BocaJrsOficial Vamos Aldosivi pic.twitter.com/g2soImcRDe— Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) August 31, 2025
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊 ¡Así formará #Boca para enfrentar a Aldosivi en Mar del Plata!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/oFHzPGxlUA— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 31, 2025