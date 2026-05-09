Boca recibe a Huracán por un lugar en cuartos de final del Torneo Apertura

Boca Juniors se enfrentará con Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura

Boca Juniors y Huracán se enfrentarán este sábado en la Bombonera por los octavos de final del Torneo Apertura 2026, en un duelo clave por el pase a los cuartos de final del certamen argentino.

El encuentro comenzará a las 19 y tendrá como árbitro a Pablo Echavarría.

El Xeneize, dirigido por Claudio Úbeda, terminó segundo en su zona y buscará aprovechar la localía para avanzar de ronda. Enfrente estará el Globo de Parque Patricios, conducido por Diego Martínez, que logró la clasificación en la última fecha tras empatar como visitante ante Racing.

El ganador de esta llave jugará en cuartos de final frente al vencedor del cruce entre Argentinos Juniors y Lanús.

Cómo se define la serie

En caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, el reglamento establece que se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno.

Si persiste el empate tras el alargue, la clasificación se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

Boca intentará hacerse fuerte en la Bombonera para seguir en carrera en el campeonato, mientras que Huracán buscará dar el golpe como visitante y meterse entre los ocho mejores equipos del torneo.

Probables formaciones

Boca Juniors formaría con: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

Por su parte, Huracán saldría a la cancha con: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés y Jordy Caicedo.