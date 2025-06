Boca empata 1 a 1 con Auckland City en el Mundial de Clubes y no le alcanza

Boca quedó en un incómodo escenario para clasificarse a la ronda eliminatoria del torneo. En primer lugar, debe ganarle a los neozelandeses y luego esperar que el equipo portugués pierda con los alemanes, ya clasificados.

Pero eso no es todo. Además, necesita descontar una diferencia de siete goles que actualmente favorece a Benfica por su abultado triunfo ante Auckland City (6-0), la fecha pasada.

6' ST | Gol de Auckland City: ahora el partido está 1-1

En el primer corner que tuvieron en el partido, el equipo neozelandés logró empatar el encuentro con un testarazo de Christian Gray.

52' AUCKLAND CITY SCORE THEIR FIRST GOAL OF THE FIFA CLUB WORLD CUP!!! 🇳🇿 Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #AKLBOC pic.twitter.com/a9AHuYcJzR — DAZN Football (@DAZNFootball) June 24, 2025

43' PT | ¡Otra vez el travesaño negó el gol de Boca!

Centro por la izquierda para Merentiel, quien saltó más que todos pero terminó reventando nuevamente el travesaño. El Xeneize no puede convertir el segundo.

42' PT | ¡Palacios sacó un gran tiro al travesaño!

El chileno probó desde afuera del área y su remate le dio al ángulo izquierdo del arco de Garrow, quien casi se la vuelve a meter en contra en el rebote.

40' PT | El Xeneize no puede estirar la ventaja

El equipo de Russo maneja la pelota en los alrededores del área rival, pero no está preciso ni en los metros finales ni en los remates de media distancia. El tiempo sigue corriendo y sigue necesitando hacer varios goles.

25′ PT: ¡Gol de Boca!

Lautaro Di Lollo conectó de cabeza a la salida de un tiro de esquina, el balón se estrelló en el poste, rebotó en el arquero y entró. Es tanto en contra de Garrow.

26' Lautaro Di Lollo gets Boca Juniors on the score sheet! 📋 GAME ON! Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #AKLBOC pic.twitter.com/cmtu6Fs4uh — DAZN Football (@DAZNFootball) June 24, 2025

La formación de Boca vs. Auckland City en el Mundial de Clubes

Agustín Marchesín

Luis Advíncula

Lautaro Di Lollo

Marco Pellegrino

Lautaro Blanco

Rodrigo Battaglia

Alan Velasco

Carlos Palacios

Exequiel Zeballos

Miguel Merentiel

Milton Giménez.

DT: Miguel Ángel Russo

La formación de Auckland City vs. Boca en el Mundial de Clubes

Nathan Garrow; Nikko Boxall, Michael den Heijer, Adam Mitchell, Jerson Lagos; Adam Bell, Haris Zeb, Mario Ilich, David Yoo, Gerard Garriga; Myer Bevan.