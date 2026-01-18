 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Boca cierra la pretemporada ante Olimpia y Úbeda prueba variantes tácticas

Desde las 21 en San Nicolás, el Xeneize afronta el amistoso final previo al estreno en la Liga Profesional frente a Deportivo Riestra. Habrá modificaciones en la formación titular, bajas sensibles y jugadores en evaluación física.

18 de Enero de 2026
Claudi Úbeda, DT de Boca.
Claudi Úbeda, DT de Boca. Foto: Archivo.

El plantel de Boca enfrenta este domingo a Olimpia de Paraguay desde las 21 en el estadio de San Nicolás, en el cierre de la pretemporada. El encuentro servirá de preparación para el debut en la Liga Profesional contra Deportivo Riestra, previsto para el 25 de enero en La Bombonera.

 

 

Esquema sostenido y cuatro variantes

 

El conjunto que dirige Claudio Úbeda mantendrá el 4-3-3 utilizado ante Millonarios, pero realizará cuatro cambios respecto al once anterior. Nicolás Figal, Malcom Braida, Tomás Belmonte y Alan Velasco ingresan por Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Milton Delgado y Brian Aguirre. Leandro Paredes continuará como volante central y capitán.

 

Las bajas por lesión vuelven a condicionar el armado del equipo de la Ribera. Edinson Cavani arrastra un golpe en la espalda y apenas pudo completar un doble turno durante toda la pretemporada. Tampoco estarán disponibles Carlos Palacios (sinovitis en la rodilla derecha), Milton Giménez (pubalgia) ni Rodrigo Battaglia (tendinopatía en el tendón de Aquiles), todos en seguimiento médico.

 

Boca est&aacute; en los últimos d&iacute;a de pretemporada. Foto: Archivo.
En cuanto al banco de suplentes, Lucas Janson y Agustín Martegani volverán a estar a disposición del cuerpo técnico. Ambos futbolistas sumaron pocos minutos la temporada pasada y, según trascendió, la intención del entrenador es ampliar variantes ofensivas y no cerrar el abanico a los juveniles.

 

Probable formación y rol de Velasco

 

El once inicial sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Malcom Braida; Ander Herrera, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Alan Velasco. La incógnita más relevante pasa por la ubicación de Velasco, quien podría actuar como extremo izquierdo o moverse como enlace detrás de los delanteros.

 

 

Tras el amistoso con Olimpia, el elenco azul y oro ingresará en la última semana previa al debut ante Riestra, compromiso en el que Úbeda deberá definir si sostiene el esquema actual o si introduce ajustes en función del estado físico del grupo y la evolución de los lesionados.

Temas:

Boca Olimpia Amistoso
