Agrupación Rosa del Paraná Rowing Club organiza un Seven de hockey femenino

5 de Septiembre de 2025
Hockey en el PRC
Hockey en el PRC

REDACCIÓN ELONCE

El próximo 14 de septiembre, el Plantel Rosa del Paraná Rowing Club, pionero en la promoción del deporte femenino recreativo en la región, organizará un encuentro deportivo de hockey femenino bajo la modalidad Seven, en las instalaciones de Tortuguita. Este evento promete ser una jornada de deporte, camaradería y diversión abierta a jugadoras de diferentes edades y niveles de experiencia.

La propuesta tiene como objetivo generar un espacio de competencia amistosa y recreativa, pero también de encuentro y disfrute. "Queremos que este evento sea una excusa para volver a la cancha, reencontrarnos, compartir y disfrutar del hockey", explicó a Elonce Silvia, una de las organizadoras.

 

 

Comentó que "se pueden inscribir hasta 10 jugadoras por equipo, con un cupo máximo de 14 equipos. Es una competencia abierta a jugadoras mayores de 25 años, con posibilidad de incluir una jugadora menor de 25".

 

El costo es de $10.000 por jugadora y el torneo comienza a las 10:00 hs. Las inscripciones están abiertas hasta el 10 de septiembre.

 

 

El evento no solo estará enfocado en la competencia. Habrá cantina, música, sorteos, premios especiales y muchas sorpresas.

 

“Este tipo de encuentros no solo fortalecen el deporte, también consolidan lazos entre mujeres que quizás no están en un club, pero aman el hockey. Queremos abrir las puertas a todas”, destacó Aldana. Elonce.com

 

 

Agrupación Rosa organiza el torneo seven del Paraná

Temas:

hockey femenino competencia deporte
