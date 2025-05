Vendedor de autos fue detenido acusado de estafas por más de 50 millones de pesos

Tras ser allanado y detenido por hechos de presunta estafa, el agenciero de autos Adrián Del Greco quedó en prisión preventiva por 30 días, según resolvió este miércoles la jueza de San Lorenzo, Griselda Strólogo.

Del Greco, titular de la agencia OCP Automotores, ubicada en San Martín al 500 de esa ciudad santafesina, fue imputado por el fiscal Leandro Lucente, quien acumuló hasta el momento seis legajos penales correspondientes a denuncias de presuntos damnificados entre 2022 y 2024. Según la acusación, el monto total defraudado ascendería a 50 mil dólares o 60 millones de pesos.

Las denuncias describen un mismo modus operandi: los interesados entregaban dinero a cuenta de un vehículo, con la promesa de retirarlo una vez entregado su auto usado. Sin embargo, el negocio nunca se concretaba y Del Greco –según los denunciantes– se quedaba con el dinero recibido.

En octubre del año pasado, un hombre afirmó que había sido estafado en la agencia de Del Greco y contó que en 2022 pagó un auto que nunca le fue entregado; tampoco le devolvieron el dinero. “Hice todos los pasos judiciales, pero se declaran insolventes. Ni a la mediación se presentaron”, sostuvo Luis, uno de los denunciantes.

Según su denuncia, en agosto de 2022 entregó un millón y medio de pesos en efectivo y su propio vehículo como parte de pago por un Citroën C4 Cactus. “En aquel momento salía 6 millones y medio de pesos. A los 60 días me lo tenían que entregar, pero nada”, agregó.

Del Greco también figura como titular de la agencia de modelos rosarina Kentucky Models, desde donde hacía gala de su cercanía con figuras de la farándula. Fue allanado el martes por la mañana en San Lorenzo, por orden del fiscal Lucente, quien sostuvo que el acusado nunca tuvo voluntad de pago ni de entregar los autos.

En su declaración ante la jueza, Del Greco negó haber actuado con mala fe y apuntó contra los denunciantes. No obstante, no ofreció bienes como fianza, al afirmar que no posee capital a su nombre.

Finalmente, la jueza Strólogo desestimó el pedido de la defensa y dictó 30 días de prisión preventiva mientras la Fiscalía analiza ampliar la imputación, ya que podrían presentarse más damnificados. (Fuente: Rosario 3)