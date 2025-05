Sismo en Chile: "El Canal de Beagle estuvo calmo todo el día", informaron desde Ushuaia

El sismo de magnitud 7,5 que sacudió este viernes por la mañana el sur de Chile, en la región de Magallanes, provocó que se activaran protocolos preventivos en la provincia de Tierra del Fuego. El sismo, que tuvo una profundidad de 10 kilómetros y cuyo epicentro fue en el Pasaje de Drake, a unos 220 kilómetros de Ushuaia, se sintió con fuerza en distintas localidades del sur argentino, aunque no se reportaron daños materiales ni víctimas.

Alejandro Froimovich, santafesino en Ushuaia, dialogó con Elonce y explicó que “hoy a las 10 de la mañana se sintió un pequeño sismo que duró 15 segundos. Es lo que dicen los que lo sintieron, porque en mi trabajo no lo sentimos porque estábamos en movimiento. El que estaba en movimiento prácticamente no lo sintió, pero el que estaba quieto en un auto, en un semáforo, lo sintió. Los camioneros que estaban en una balanza pesando el rodado lo sintieron porque se les movía el camión. El que estaba en su casa, en la oficina, también lo sentía porque veía que se movían los utensilios, copas y demás”.

Confirmó que durante el día en Ushuaia “se trabajó normalmente. Hubo un comunicado de la municipalidad que indicaba que había que preparar una mochila con linterna, con el celular cargado, todo lo que se suele hacer cuando hay un aviso de catástrofe. Acá no estamos acostumbrados. Hace muchos años hubo un terremoto, algunos lo vivieron, otros no. No lo tomaron con preocupación, pero hay que preocuparse porque es agua”.

Relató que “estuvo calmo el Canal de Beagle, estaba planchado prácticamente, con una neblina casi todo el día. Ahora se fue y empezó a correr un poquito el agua, pero todo tranquilo, no hay nerviosismo, nada. Atrás mío está Chile, hay muchas islas, entonces eso como que ataja un poco la ola que se vendría, iría cortando. La marea subiría, pero de a poco, no es que va a chocar ni nada de eso. Nos pidieron que mantengamos la calma porque Ushuaia no estaba tan expuesto como Río Grande”.

“Ya pasaron más o menos 10 horas y la gente está tranquila. Igualmente, todos se prepararon. Si esto pasaría, quedaría todo tapado, porque anunciaban olas de 1 a 3 metros. La gente no lo tomó con preocupación porque es como que no estamos acostumbrados. Hoy fue un día raro, tranquilito. El agua estuvo todo el día quieta. Mostraron en Chile que bajó un montón la marea. Ahora hay que esperar”

Comentó que “Ushuaia está bien organizado, a pesar de que nunca pasó nada, en esta época está organizado, tiene puntos de encuentro en casi todos lados y todos sabemos lo que tenemos que hacer: tener calma y dirigirnos al punto de encuentro que tengamos cerca”. Elonce.com