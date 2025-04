Restricción a la ciudadanía italiana: el caso de los bisnietos y la nueva condición para obtenerla

"La puerta a Europa", como se consideraba a la ciudadanía italiana, se acaba de cerrar. Desde el viernes, ya no pueden obtenerla miles de argentinos que tenían un lejano antepasado italiano. El Gobierno de Italia limitó el ius sanguinis, o derecho de sangre, y corre sólo para quienes tengan al menos un padre o un abuelo nacido en ese país.

Ningún antepasado más antiguo en la línea sucesoria -técnicamente se llama AVO- puede transmitirla. Pero aún hay una mínima apertura en ese cierre. Al momento, podría ser la única condición, y es "estrictísima", para que los bisnietos en Argentina aún puedan iniciar el trámite.

A la vez, un grupo que con estas nuevas restricciones creía que "igual" estaba adentro, acaba de quedarse afuera de la posibilidad de obtener la ciudadanía.

Clarín habló con Franco Tirelli, el diputado italo-rosarino que representa en el congreso de Italia a los ciudadanos italianos que viven en Sudamérica, para entender estos puntos del alcance de un decreto-ley que convirtió al codiciado passaporto rosso en un sueño de pocos.

"Para nosotros el viernes cayó una bomba atómica", arranca Tirelli, a quién el anuncio lo encontró en su Santa Fe natal, lejos de su banca italiana. "De emergencia", volverá esta semana.

Se aprovechaban de la necesidad

“Es una medida desproporcionada”, agrega. “Hubo un abuso de la ciudadanía italiana, con gestores y estudios jurídicos que se aprovechaban de la necesidad y el derecho de la gente. Cobraban un montón de plata para hacer el trámite, hubo muchas estafas en Italia. Esto llevó a esta reacción inaudita del gobierno italiano”.

-Si ya es un hecho que se limita el trámite de la ciudadanía italiana a dos generaciones, es decir, solamente a quienes tienen un padre o un abuelo italiano, ¿Qué es lo que se va a debatir de este decreto-ley en el parlamento italiano?

-El viernes, el Gobierno de Meloni presentó un equivalente a lo que en Argentina se llama DNU. Tiene validez desde ese mismo viernes, por 60 días. El decreto-ley es más "suave" que el proyecto de ley, que se debe presentar en el Senado o en la Cámara de Diputados en ese tiempo, y es más "duro", porque el decreto-ley sólo habla de limitar la ciudadanía hasta abuelos, no dice aún que para obtener la ciudadanía por matrimonio, hay que vivir en Italia, y eso podría decirlo el proyecto.

Entonces, por la medida que tiene vigencia desde el viernes, los bisnietos que viven en Argentina, explica Tirelli, sólo pueden obtener la ciudadanía "si uno de sus progenitores residió dos años, como mínimo, continuos en Italia antes del nacimiento de su hijo". Es la condición.

Limitaciones

"Si no se obtiene la aprobación en el Senado o en Diputados, el decreto-ley se cae. Pero va a salir aprobado, porque el gobierno tiene mayoría en ambas cámaras. La discusión política que tenemos que hacer tanto en el Senado como en Diputados, es limitar los daños de este proyecto de ley", marca Tirelli.

Y una de las cosas que "seguramente -dice se va a cambiar", por ejemplo, es el tema de los menores de edad, "porque es inconstitucional considerar que el ciudadano italiano que nació en Italia es categoría A, y el que se hizo ciudadano italiano en el exterior es categoría B, y no le puede pasar a su hijo su ciudadanía, porque no puede transmitirla".

El diputado pertenece al Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior (MAIE) y considera que "quizá podemos negociar que la limitación sea hasta el bisabuelo, no el abuelo. Tenemos que limar todo el resto que pueda dar privilegio a los que nacieron en Italia respecto a los que nacieron en el exterior".

-¿Qué pasa con quienes no presentaron la carpeta pero sí tenían un turno para hacerlo?

-Los turnos están cancelados, no suspendidos. A quienes tenían turnos para después del 28 de marzo (cuando salió el decreto.ley), se les notificaron las cancelaciones. Creían que habían entrado justo, pero no. Porque los consulados ya no pueden iniciar los trámites (salvo que en estos 60 días caiga el decreto y todo vuelva a ser como antes), que se centralizan en Italia, en una oficina especial que se va a crear para ciudadanía. Quienes tienen la carpeta presentada, están bien, también quienes están haciendo juicio para tramitar la ciudadanía en Italia por vía materna", sigue Tirelli.

La ley que "se fue"

Los argentinos podían obtener la ciudadanía italiana incluso en la tercera o cuarta generación gracias a una ley de 1992. La norma establecía justamente la aplicación del principio de que el descendiente de un emigrante italiano podía revindicar su ciudadanía italiana. Que le correspondía por sangre, no por suelo.

Esto derivaba en la posibilidad de que los descendientes de segunda, tercera y cuarta generación, hasta incluso más, de emigrantes italianos pudieran ser declarados italianos por filiación. "Desde 2014 en adelante se asistió a un verdadero boom, con un número de italianos 'oriundos' que pasó de 4,6 millones a 6,4 millones", contabilizó el diario italiano Corriere della Sera.

El Corriere también da números de cómo este boom alcanzó a la Argentina con un alza exponencial de los trámites de reconocimiento de ciudadanía: "Pasó de casi 20.000 reconocimientos en 2023 a 30.000 al año siguiente", señala el diario italiano. Brasil pasó de 14.000 a 20.000 entre 2022 y 2024, y Venezuela contabilizó casi 8.000 trámites sólo en 2023. "Los italianos oriundos en el mundo que podrían pedir el reconocimiento de la ciudadanía con la ley vigente son potencialmente entre 60 y 80 millones", estima. (Fuente: Clarín).