Regresó al país la turista argentina que estuvo 12 días desaparecida en Cancún

María Belén Zerda, la argentina que había desaparecido en la selva de Cancún el pasado 6 de abril, regresó ayer a la Argentina tras ser hallada con vida por las autoridades mexicanas. Según confirmó su hermano, Guillermo Zerda, la mujer de 38 años llegó a Buenos Aires a las 10:30, donde se reencontró con su familia. Se encuentra en buen estado de salud y, por el momento, han solicitado no hacer más declaraciones públicas sobre el caso.

La localización de María Belén Zerda fue posible después de casi dos semanas de intensa búsqueda. El Grupo Interinstitucional, conformado por diversas fuerzas de seguridad y rescate, se desplegó en la zona selvática del Municipio de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, donde la mujer había sido vista por última vez. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que Zerda fue encontrada caminando por el boulevard Luis Donaldo Colosio, en la periferia de Cancún. Tras su hallazgo, fue trasladada a la Fiscalía Especializada en Desaparecidos, donde se constató que su salud era estable.

El hermano de la mujer, Guillermo Zerda, expresó su incredulidad y admiración por la resistencia de su hermana: "Es de acero, no sé cómo hizo para sobrevivir todos estos días, pero estuvo metida ahí. Es una locura. Mi mamá recién ahora empieza a respirar". La familia había viajado a México para unirse a las labores de búsqueda y coordinación con las autoridades locales.

María Belén Zerda había estado viviendo en México desde hacía tiempo y viajó sola a Cancún. Según los relatos de su familia, fue vista por última vez mientras convivía con otras personas, pero en un momento salió corriendo hacia una zona selvática y no pudo ser detenida por quienes la acompañaban. La imagen difundida por la Fiscalía muestra a la mujer con la misma ropa con la que fue vista por última vez: una remera negra sin mangas tipo top, un short de mezclilla claro y zuecos crocs blancos con verde.

Las condiciones en la región donde María Belén estuvo desaparecida son extremadamente difíciles, con vegetación espesa, alta humedad, lluvias intermitentes y fauna silvestre. Las temperaturas, entre el 6 y el 18 de abril, oscilaron entre los 24°C y 32°C, lo que hacía aún más difícil la permanencia de cualquier persona en la zona.

El operativo de búsqueda fue llevado a cabo por diversas fuerzas de seguridad, incluyendo la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal. Para rastrear las zonas de difícil acceso, se utilizaron recursos como drones, perros adiestrados y personal especializado. La búsqueda se centró en áreas verdes del ejido Alfredo V. Bonfil y en los alrededores del boulevard Colosio, entre otras localidades cercanas.

Durante los días de angustia, se generaron diversas especulaciones sobre las causas de la desaparición de María Belén. La Fiscalía de Quintana Roo inicialmente había señalado que la mujer podría haber tenido un episodio de salud mental, lo que fue rápidamente desmentido por su familia. Guillermo Zerda enfatizó que su hermana no tiene ningún trastorno de salud mental y que se encuentra en excelente forma física: "Hace deportes desde los siete años, se cuida en las comidas, no come grasa, cuida su cuerpo", explicó.

La familia también informó que María Belén había recibido un mensaje poco antes de su desaparición en el que aseguraba que sus cuentas habían sido hackeadas. En paralelo, se realizó un allanamiento en el domicilio de una amiga con la que estuvo antes de desaparecer, aunque no se han divulgado detalles sobre los resultados de esa investigación.

El caso de María Belén Zerda captó la atención tanto en México como en Argentina, donde se difundieron alertas sobre su desaparición. Finalmente, tras días de incertidumbre, la noticia de su regreso a Argentina cerró el operativo de rescate y permitió a su familia respirar con alivio. (con información de La Nación)