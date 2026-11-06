Quini 6: tras dos sorteos sin ganadores, el pozo acumulado llegó a $6.850 millones para el domingo

El Quini 6 acumuló un pozo estimado de $6.850 millones para el sorteo del domingo 8 de noviembre, luego de dos jornadas sin ganadores en las principales modalidades. En el último sorteo, 24 apostadores, entre ellos entrerrianos, obtuvieron premios superiores a $15 millones.
El Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado de $6.850 millones el próximo domingo 8 de noviembre, luego de que los dos últimos sorteos finalizaran sin ganadores con seis aciertos en las principales modalidades. La Lotería de Santa Fe confirmó el monto millonario que estará en disputa y que genera expectativas entre los apostadores de todo el país.
El último sorteo, correspondiente al número 3.423, se realizó el miércoles 4 de noviembre y dejó vacantes los premios mayores de las modalidades Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y Revancha. La misma situación se había registrado el domingo 1° de noviembre, lo que permitió incrementar los pozos acumulados.
Sin embargo, la jornada del miércoles también dejó importantes premios en la modalidad Siempre Sale. Un total de 24 apostadores acertaron cinco números y obtuvieron más de $15 millones cada uno. Entre los beneficiados hubo jugadores de Entre Ríos y otras provincias argentinas.
Los números ganadores del Quini 6 del miércoles 4 de noviembre
Durante el sorteo número 3.423, las combinaciones que salieron en las distintas modalidades fueron las siguientes:
Tradicional Primer Sorteo: 02 - 09 - 14 - 27 - 39 - 45.
La Segunda: 18 - 19 - 28 - 30 - 43 - 45.
Revancha: 02 - 05 - 20 - 21 - 32 - 39.
Siempre Sale: 01 - 07 - 12 - 25 - 29 - 38.
En las tres primeras categorías no se registraron apuestas con seis aciertos, por lo que los premios principales quedaron vacantes y se acumularon para el próximo sorteo.
En Siempre Sale, los 24 ganadores fueron de Córdoba, San Juan, Entre Ríos, Río Negro, Jujuy, Tierra del Fuego, Formosa, Santa Fe, Catamarca, Salta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes, Mendoza y Buenos Aires.
Cómo se distribuirán los $6.850 millones del próximo sorteo
La Lotería de Santa Fe informó que el pozo estimado para el domingo 8 de noviembre estará distribuido entre las distintas modalidades del Quini 6. Los montos previstos son:
Tradicional Primer Sorteo: $1.950 millones.
La Segunda: $2.500 millones.
Revancha: $1.720 millones.
Siempre Sale: $480 millones.
Extra: $200 millones.
La suma total de los premios estimados alcanzará los $6.850 millones, una cifra que se pondrá en juego en la próxima edición del tradicional juego de azar.
Cuándo y a qué hora será el próximo sorteo del Quini 6
El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 8 de noviembre, a las 21:15, desde la sala oficial de sorteos de la Lotería de Santa Fe.
La extracción de las bolillas podrá seguirse en vivo a través de las plataformas de transmisión habituales, donde se darán a conocer los números ganadores de cada modalidad.
Tras dos sorteos consecutivos sin ganadores de los premios mayores, el juego llegará al domingo con un importante pozo acumulado y la posibilidad de que nuevos apostadores se conviertan en millonarios.