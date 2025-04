Quiénes eran los dos jóvenes que murieron cuando hacían trabajo de mantenimiento en una fábrica

Santiago Vicintini (21) y Víctor Adrián Loza (35) eran dos trabajadores que murieron mientras realizaban tareas de mantenimiento el sábado por la mañana en la fábrica de dulce de leche La Blanca, localizada en la ruta provincial 10, a 15 kilómetros de Río Primero, Córdoba.

Santiago, “El Zurdo”, tenía una pasión por el vóley, deporte que practicaba profesionalmente en un club de esa localidad. Víctor, o “Adri”, como le decían cariñosamente, fue recordado por los suyos como un hombre “lleno de sueños y metas por cumplir”.

A raíz de la tragedia, la Municipalidad de Río Primero decretó tres días de duelo.

El velatorio de los operarios se realizó el domingo y los restos serán trasladados este lunes al cementerio municipal.

Víctor Adrián Loza (35) y Santiago Vicintini (21), los trabajadores que murieron en una fábrica de dulce de leche en Río Primero, Córdoba

La hipótesis principal de investigación apunta a que la muerte de ambos fue a raíz de los gases tóxicos emanados de la cisterna en donde se hacía lombricompostaje, y en donde uno de los dos empleados realizaba trabajos.

La emotiva despedida de familiares

Santiago Vicintini se mostraba en sus redes con la camiseta con la que representaba al equipo deportivo municipal de vóley de Río Primero, localidad donde vivía.

El recuerdo que sus familiares y amigos tienen de él es ese: un chico talentoso e ilusionado con crecer deportivamente, con profesionalismo y compañerismo.

Desde su club le dedicaron unas palabras cariñosas: “Lamentamos de todo corazón tu pérdida 'zurdito'. Extrañaremos las juntadas post entrenamiento para ir a tomar coca, las risas en la Trafic, durante el partido. Todos los momentos compartidos, partidos, campeonatos que hemos ganado y perdido”.

“Qué difícil va a ser entrar al SUM y no verte más entrenar con nosotros, cuando nunca faltabas, tu cable a tierra. Espero que estés descansando en paz, condolencias a la familia y amigos para sobrellevar este momento tan duro. 'No se muere quien se va, solo muere quien se olvida'”, concluyeron en el mensaje.

Santiago se desempeñaba en el vóley, deporte que lo apasionaba (foto Facebook)

Su tío, Marcos Esteban, le escribió una carta en Facebook junto a algunas fotografías que mostraban la pasión del “Gringo”, como también le decían algunos. Entre el material que compartió hay un video en cámara lenta donde se ve a Santiago haciendo un saque de pelota en un club deportivo en Río Ceballos.

“¿Qué hiciste zurdo? Me niego a dejar que te vayas, cabeza... dejás un vacío inmenso, difícil de superar, me quedan muchas cosas por decirte, por compartir. Comidas familiares que las hacíamos super divertidas porque eras el único que me seguía en mis idioteces. Ese primo que daba el ejemplo a seguir, ese sobrino al cual solo había que admirarlo por la grandeza de sus superaciones, ese hijo 10. Esa persona excelente”, expresó el familiar.

Sobre el final de su dedicatoria, el tío de Santiago revela algo: el joven de 21 años habría sido quien fue a socorrer a Loza, de 35, luego de escucharlo pedir ayuda en la cisterna.

“Te vas haciendo el gesto de amor más grande que puede hacer un ser humano. Te voy a admirar toda mi vida y te voy a extrañar cada día. Perdón por no estar ahí”, completó el tío.

Santiago Vicintini (21) y Víctor Adrián Loza (35) se habrían intoxicado con gases cuando realizaban tareas de mantenimiento (foto Bomberos Voluntarios de Río Primero)

El mensaje cobra fuerza si se suma lo que trascendió en el medio local El Diario del Pueblo, que informó que uno de los operarios se encontraba limpiando un tanque donde se produce lombricompostaje cuando empezó a sentirse mal, aparentemente, por los gases producidos por la cisterna.

Tras pedir ayuda, el segundo operario vino a socorrerlo, pero también quedó afectado por la falta de oxígeno. Esto habría provocado que ambos se desvanecieran y cayeran al agua que había en la cisterna. Allí fueron encontrados los cuerpos.

La pérdida sufrida en Río Primero también se extendió a la familia Loza, que desde el sábado ya no tiene más a “Adri”. En sus redes, el hombre de 35 años se mostraba fanático del fútbol, de la Selección Argentina y del Club Atlético River Plate. También compartía videos de humor.

Una pariente de lo describió breve pero afectuosamente en una publicación en Instagram: “Soy Víctor Adrián Loza. Soy feliz, me levanto todos los días con una sonrisa. Me alisto, desayuno, saludo a mis viejitos y me voy. Subo a mi motito que tanto quiero y me voy a trabajar".

Víctor Adrián Loza tenía 35 años e iba todos los días en su moto temprano en la mañana para trabajar en la fábrica en donde murió (foto Facebook)

"Hoy 12 de abril entré a las 6.00 a.m., contento, lleno de sueños y metas por cumplir. Pero en horas de esa misma mañana, en esa fábrica La Blanca apagaron mi luz, me robaron mis sueños, mis metas, mi vida. Rompiendo el corazón en mil pedazos de mi gran familia. Mientras mi luz se apagaba ellos esperaban mi llegada”, completó.

Los jóvenes se habrían intoxicado con gases cuando realizaban tareas de mantenimiento

La Municipalidad de Río Primero decretó tres días de duelo por el trágico hecho que enluta a la ciudad. En un comunicado oficial difundido en redes, reiteraron su “profundo pesar ante el fallecimiento de dos jóvenes trabajadores. Como comunidad, compartimos el dolor y la tristeza por estas pérdidas que nos conmueven a todos los ríoprimerenses”.

Algunos vecinos de la localidad empezaron reclamar por redes sociales la suspensión de la fábrica hasta tanto se esclarezca el hecho ocurrido con los operarios.

“La Municipalidad debería sancionar y clausurar de inmediato la fábrica hasta tanto se esclarezcan los acontecimientos en el día de hoy, dado que días atrás una de las víctimas de este horrendo accidente fatal ya había hecho un reclamo ante sus jefes de 'graves anomalías en dicha fábrica', que le costó una suspensión de varios días, y hoy desgraciadamente tuvo que pagar con su vida, esto no puede quedar impune bajo ningún punto de vista”, aseguró un usuario en un posteo del sábado.

“¡No es accidente, es homicidio! Si ya estaban las advertencias de la inseguridad. No son esclavos, son trabajadores”, enfatizó otro posteo. (con información de Clarín)