Por irregularidades, el Gobierno dio de baja otras cuatro prepagas

El Gobierno dio de baja otras cuatro prepagas del registro oficial al detectar incumplimientos en las exigencias regulatorias, continuando con el plan de exclusión de agentes en situación irregular.
El Gobierno dio de baja otras cuatro prepagas del registro oficial al detectar incumplimientos en las exigencias regulatorias, continuando con el plan de exclusión de agentes en situación irregular.
La decisión fue instrumentada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial, en el que se rechazó la inscripción definitiva en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a cuatro entidades que “no acreditaron el cumplimiento de los requisitos normativos vigentes”.
Las nuevas entidades que con esta disposición quedan inhabilitadas para comercializar planes de salud y para actuar como agentes de seguro son Su Medicina Asistencia, Instituto Panamericano de Salud, Imedical y Seres.
Al fundamentar la medida, la SSS sostuvo que “la decisión se tomó en el marco del reordenamiento del sistema de salud y precisamente en la depuración del padrón de agentes que lleva adelante el organismo”.
Asimismo, en el comunicado planteó que la determinación está vinculada “con el objetivo de garantizar transparencia, información confiable para los usuarios y reglas claras para los Agentes del Seguro de Salud”.
En este marco, señalaron que “con esta medida son 166 los agentes alcanzados por procedimientos de rechazo de inscripción definitiva, en el marco de las acciones de fiscalización que impulsa la Superintendencia para asegurar que el padrón refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real, cuenten con afiliados y compitan libremente en el mercado”.