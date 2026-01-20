Piden cadena de oración para joven jinete herido tras fatal accidente

Piden cadena de oración para el joven jinete de Ayacucho, Aarón Tomás Tort, de 23 años, que regresaba de participar del Festival de Jesús María cuando sufrió un violento choque entre dos camionetas —una Amarok y una Hilux— en la Ruta Provincial 46, a la altura de Bragado. El saldo del accidente fue dos personas fallecidas y tres heridas.

Aarón fue intervenido quirúrgicamente de urgencia por la destrucción de un vaso sanguíneo y permanece internado bajo estrictos cuidados médicos. Según su familia, el impacto habría comprometido varios órganos, y se esperan nuevos partes oficiales sobre su estado de salud.

Además de Tort, en la Hilux viajaban Florencia González que resultó con fracturas en un brazo y una pierna y Stella Maris Correa, de 61 años, que falleció por las graves lesiones. Mientras que en la Amarok iban Luis Herrera, mayor de edad que falleció en el lugar y Damián Melo, de 47 años, que sufrió fractura de costilla y hematoma pulmonar.

La causa fue caratulada como “doble homicidio culposo” y continúa en etapa de investigación.

El pedido de los familiares

Familiares y amigos del joven jinete piden una cadena de oración por la recuperación de Aarón. En las últimas horas, se confirmó que fue intervenido quirúrgicamente de urgencia y evoluciona de manera favorable.

Tras el violento accidente, Aarón fue trasladado a un centro de alta complejidad, donde ingresó al quirófano debido a las lesiones sufridas. Los médicos informaron que respondió bien a la cirugía y permanece estable, bajo estricta observación.

Desde el entorno familiar señalaron que su evolución es positiva y que, de continuar así, podría ser derivado al Hospital Municipal de Ayacucho en los próximos días para continuar con su recuperación.

Los familiares del joven describieron horas de profunda angustia y cautela, aunque con esperanza por la respuesta al tratamiento.

“Fue un día larguísimo, muy largo. Son muy jóvenes y tienen muchas lesiones. Florencia está con fracturas y el hígado lastimado, y los dos tienen que venir con mucho cuidado”, expresaron a Urgente Ayacucho.

Además, indicaron que el posible traslado dependerá exclusivamente de la evolución médica: “Tal vez mañana o pasado se pueda hacer el traslado, si los médicos lo autorizan”.