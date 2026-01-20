Otras cuatro prepagas fueron inhabitadas y suman 139 las empresas dadas de baja

El Gobierno nacional confirmó que dio de baja otras cuatro empresas de medicina prepaga y en total suman 139 las entidades que perdieron su actividad durante la actual administración.

Una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud publicada en el Boletín Oficial dispuso “la baja del registro provisorio otorgado” para 4 prepagas: Mutual del Sanatorio Garay, Mutual de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, Plan Odontológico Integral y Cámara de Tabaco de Misiones.

Según la resolución, a estas entidades se les dictó el “rechazo de la inscripción definitiva” en el Registro correspondiente y ya no podrán funcionar. De esa forma, se suman a otras 20 dadas de baja la semana pasada en la misma condición: estaban inscriptas pero no registraban actividad.

Un total de 139 compañías han sido excluidas del registro de prepagas desde el inicio de la gestión actual, todas por carecer de actividad, según informó la Superintendencia de Servicios de Salud. Las auditorías oficiales detectaron firmas sin afiliados, sin prestaciones vigentes y sin documentación que justifique su funcionamiento, lo que llevó a la decisión de darlas de baja.

La Superintendencia argumentó que eliminar estos agentes inactivos permite obtener datos más precisos sobre el número real de prestadores y mejora el control sobre el sistema de salud. Las empresas recientemente apartadas, aseguran en el Gobierno, no contaban con beneficiarios activos ni ofrecían servicios al momento de la inspección, razón por la cual la medida no impacta en los usuarios ni en las compañías operativas.

El proceso de revisión tuvo inicio en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, cuando se detectó que el registro oficial incluía numerosas entidades autorizadas que carecían de operaciones reales. Según el organismo, las bajas no afectarán a las prepagas que cumplen funciones ni a los afiliados que mantienen cobertura, indica Infobae. Representantes del Gobierno aseguraron que la depuración del listado continuará mientras se identifiquen entidades que no cumplan con los requisitos legales para operar dentro del sistema.

Estas son todas las prepagas dadas de baja:

·

Prepasa S.A. Prestadora para la Salud

·

Grupo Proyectar S.R.L.

·

Clínica Espora S.A.

·

Emergencias Médicas Fueguinas S.A.

·

SEM Olavarría S.R.L.

·

Emergencia Médica Privada S.A.

·

Grupo IE Traslados S.A.

·

Sanatorios Acreditados Integrados S.A.

·

Medinals S.A.

·

Del Sol S.A.

·

Veramed SRL

·

Cardioblas S.A.

·

Formar Salud S.A.

·

VFMH Desarrollos S.A.

·

Salud Patagónica S.A.

·

UB Asistencial S.A.

·

Cobertmed SRL

·

Azul Salud S.A.

·

Alianza Mediterránea de Salud S.A.

·

Premium Traslados S.R.L.

·

Carmed S.R.L.

·

Coop de Viv, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.

·

Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea

·

Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada

·

Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.

·

Cooperativa Bienestar Ltda.

·

Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.

·

Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.

·

Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada

·

Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester

·

Asociación Mutual San Isidro Labrador

·

Asociación Mutual Médica Gualeguaychú

·

Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total

·

Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social

·

Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz

·

Asociación Mutual Trabajo y Progreso

·

Asociación Mutual Renacer

·

Asociación Mutual 22 de Julio

·

Asociación Mutual Bancaria

·

Mutual Agua y Energía Salta

·

Mutual de Docentes Privados

·

Asociación Mutual Crecer

·

Centro Gallego Sociedad Mutual

·

Asociación Mutual Triángulo

·

Mutual de Integración Latinoamericana

·

Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados

·

Asociación Mutual Voluntarios por la Vida

·

Asociación Mutual Mercantil del Noroeste

·

Asociación Mutual Todos Unidos

·

Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan

·

Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer

·

Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba

·

Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem

·

Asociación Mutual Pedro Campos

·

Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA

·

Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca

·

Mutual Mediterránea de Servicios Integrales

·

Mutual Solidaria Génesis

·

Magna Salud S.R.L.

·

OMSA Prosal S.A.

·

Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.

·

Emergencias Médicas Santa María S.A.

·

Medicina Asistencial Privada S.R.L.

·

Medycin S.R.L.

·

IE Emergencias Chivilcoy S.A.

·

Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.

·

Compañía Global de Salud S.A.

·

Vivir Medicina Privada S.A.

·

Medical S.R.L.

·

Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.

·

Siempre S.R.L.

·

Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.

·

Roma Salud S.A.

·

Opsal S.A.

·

Master Med System S.R.L.

·

Coseguro Total S.R.L.

·

Centro Médico del Parque SDH

·

Mitre Medical Network S.A.

·

Salud Total S.A.

·

Confederada Salud SRL

·

Noba Pampa Salud SRL

·

Quince

·

MPN Medical International S.A.

·

Compañía Mediterránea de Salud S.A.

·

Gerenciar Salud SRL

·

Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.

·

Prepaga SRL

·

Aio Care S.R.L.

·

Medicina Privada San Juan Bautista S.A.

·

Centro Salud S.A.

·

Medicina Argentina S.A.

·

Sid Medical S.A.

·

Acarti S.A.

·

Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud

·

Comese Coop. Ltda.

·

Cooperativa Argentina de Medicina Integral-CAMI- de Trabajo Ltda.

·

Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Limitada

·

Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación

·

Mutual de Activos y Pasivos

·

Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses

·

Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina

·

Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad

·

Mutual Doce de Enero

·

Asociación Mutual de Óptica Integral

·

Asociación Mutual Versailles

·

Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia

·

Asociación Mutual Los Andes

·

Amtapra

·

Asociación Mutual Arquitas

·

Asociación Mutual Veteranos Argentinos

·

Mutual Ibatin

·

Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)

·

Staff Médico S.A.,

·

Sancor Medicina Privada S.A

·

Obra Social del Personal Aeronáutico

·

Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana

·

Mutual Persona John Deere Argentina

·

Asistencia Mutual Aeronavegante

·

Instituto Médico Asistencial IMA

·

Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil

·

Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina

·

Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

·

Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre

·

Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.

·

Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios

·

Asociación Mutual Intercooperativa

·

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada

·

Instituto Materno Infantil S.A.

·

Empy SRL

·

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

·

Austral Organización Médica Integral

·

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda

·

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda

·

IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.

·

Cardio S.A.

·

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay

·

Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba

·

Plan Odontológico Integral S.A.

·

Cámara de Tabaco de Misiones