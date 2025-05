Fijan nuevo valor normal de la presión arterial: podría prevenir 15% de infartos y ACV

La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA), en conjunto con la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología, estableció un nuevo consenso sobre el valor normal de la presión arterial. La decisión se basó en investigaciones recientes que demostraron que esta modificación puede tener un impacto profundo en la salud pública: Aseguran que se puede evitar al menos el 15 por ciento de los casos de infarto y ACV. En la segunda patología el beneficio llega incluso hasta el 18 por ciento.

El anuncio fue acompañado por una explicación técnica brindada por Nicolás Renna, ex presidente de la SAHA, quien detalló los fundamentos del nuevo consenso. Según Renna, “para una cantidad importante de pacientes tener la presión un poco más baja de lo que se toleraba hasta ahora puede significar la diferencia entre la vida y una muerte prematura”. Este cambio implica que, para los pacientes hipertensos, el valor considerado “normal” de presión arterial deja de ser 14/9 y pasa a establecerse en 13/8.

Esa pequeña modificación, aparentemente sutil, podría traducirse en una importante disminución de eventos cardiovasculares a nivel poblacional. No obstante, Renna advirtió que este beneficio potencial sólo podrá alcanzarse si el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial mejora significativamente en el país.

Una enfermedad silenciosa con tratamiento insuficiente

“La cuestión sería sencilla y su impacto resultaría notorio, siempre que los pacientes con hipertensión estuvieran identificados y bien tratados en el país. La afirmación anterior anticipa la realidad: eso no sucede”, enfatizó Renna. Las estadísticas reflejan un escenario preocupante: apenas el 40 por ciento de los hipertensos saben que lo son, y dentro de ese grupo, solo uno de cada cinco recibe un tratamiento eficaz.

Presión arterial. Redes

Esto revela un doble problema en el sistema de salud argentino. Por un lado, la hipertensión es una enfermedad silenciosa, sin síntomas evidentes hasta que ya ha causado daño. Por otro, hay una falta de control básico: “sólo el 14 por ciento de los médicos les toma la presión a los pacientes”, según otro informe previo de la SAHA. En consecuencia, millones de argentinos conviven con un riesgo grave sin saberlo.

La hipertensión afecta actualmente al 35-40 por ciento de la población adulta del país, lo que representa unos 15 millones de personas. La mayoría transita su vida sin diagnóstico ni tratamiento, lo que los deja expuestos a eventos graves como infartos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal.

El desafío de llegar a 13/8 y mejorar el tratamiento

El nuevo consenso fue presentado hace menos de un mes y plantea una exigencia aún mayor para médicos y pacientes. “Una vez que uno ya es hipertenso, la presión tiene que ser más baja que 14/9. Hay que lograr valores menores a 13/8, con lo que ese uno de cada cinco se reduce automáticamente a mucho menos, porque si no controlábamos bien con 14/9, menos lo vamos a lograr con 13/8”, explicó Renna.

En este contexto, la SAHA considera clave que los pacientes puedan controlar su presión arterial también en el hogar, y se espera en breve la publicación de una guía específica para ellos. La nueva estrategia busca reforzar tanto el monitoreo como los hábitos saludables y el ajuste de los tratamientos farmacológicos.

Renna concluyó con una advertencia clara: “De cada cinco hipertensos diagnosticados, sólo uno está bien con su presión arterial. Hay varias causas. No sólo que no toman la pastilla. También puede ser que el médico no la haya pegado con la medicación y el paciente tenga un tratamiento subóptimo. Pero la conclusión es que hay cuatro de esos hipertensos que van a tener infarto, insuficiencia renal y ACV”. (Con información de Clarín)