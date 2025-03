Monchito Merlo destacó el acompañamiento en las fiestas populares: “La gente se apega mucho con el mensaje musical”

Ramírez Festeja se llevó a cabo durante el domingo y el lunes, donde en el cierre tuvo la posibilidad de contarse con la presencia de Monchito Merlo, que reivindicó el acompañamiento entrerriano en las fiestas populares.

“Acá a Ramírez es la primera vez. Hemos estado cerquita. Estamos contentísimos y sorprendidos porque es un lunes y nosotros tendríamos que haber tocado el jueves, pero por razones climáticas se hizo hoy. Estamos sorprendidos porque la gente se dio cita y nos dijeron que había gente que venía de Buenos Aires, de Rosario, Victoria, Paraná, Santa Fe y Santo Tomé”, indicó en primer lugar a Elonce.

Posteriormente, el artista relató: “La gente se apega mucho con el mensaje musical. Uno hace esto sin querer. El sentido está, pero uno nunca se imagina que la gente cante las canciones que uno interpreta. Por ahí nos asombramos que aprenden la letra. En este caso, estamos con un tema nuevito ‘Llegaron los celos’”.

También hizo mención a sus inicios en la música y una anécdota imperdible: “Cuanto tenía cuatro o cinco años, tocaba el acordeón y había una niña, que vivía enfrente, y le tocaba. Cuando llegaba la primera, en un momento a mitad de año, la llaman a mi mamá y las maestras le dijeron que el chico no anda bien en la escuela porque era por el acordeón. Me lo escondieron. Mis padres trabajaban y cómo rastreaba en la casa hasta que encontraba dónde me lo habían escondido”.

En otros puntos de la entrevista, hizo mención al consejo de un profesor, que evitó su incursión como técnico radiólogo y lo orientó hacia la música, donde ya lleva casi medio centenar de discos grabados. En la misma línea, recordó que su trayectoria se expande con un ciclo que se puede seguir por YouTube.