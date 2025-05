Mario Baudry habló tras la suspensión del juicio de Diego Maradona: "Nada lo amerita"

En las últimas horas, se desató un gran escándalo en el juicio por la muerte de Diego Maradona, ya que el pasado 15 de mayo fueron captadas dos personas no autorizadas en la audiencia y esto podría desencadenar en un apartamiento de la jueza Julieta Makintach.

A raíz de esta situación, se confirmó que el juicio fue suspendido, por lo que Mario Baudry rompió el silencio y se mostró muy indignado por esta decisión.

"No existe ninguna nulidad que amerite la suspensión del procedimiento", comenzó diciendo el abogado y pareja de Verónica Ojeda y sumó en DDM: "Yo confío en su criterio a la hora de juzgar, lo que pasa es que imaginate que a Luque, Cosachov, Díaz y a Forlini le esperan entre 15 y 20 años de cárcel, vos como abogado defensor harías todas las chicanas para que esto se anule".

"El tribunal tiene que estar preparado para eso y nosotros como defensores de las víctimas también tenemos que estarlo, pero de estas cosas van a haber muchas", continuó Mario Baudry en vivo y agregó: "Por parte de las querellas nosotros no vamos a adherir a que se suspenda el juicio". Por último, el abogado expresó: "A mí me hubiera encantado que sea público para que el pueblo argentino sepa lo que está pasando".

Juicio por la muerte de Diego Maradona: suspendido por siete días

La justicia bonaerense resolvió este martes suspender por siete días el juicio por las responsabilidades en la muerte de Diego Maradona, que comenzó el 12 de marzo de 2025 y está pautado para finalizar en junio.

El motivo fue la irregularidad con la que cuatro personas entraron a una de las primeras audiencias para filmar sin permiso, con la excusa de tener el visto bueno de la titular del Tribunal Oral en lo Criminal 3 de San Isidro, Julieta Makintach.

El proceso legal contra los profesionales de la salud que trataron a Diego Maradona se reanudará a las 10.30 del martes, pero la suspensión momentánea es necesaria para resolver otros pedidos de la fiscalía y las partes querellantes.

La fiscalía de San Isidro pidió la suspensión del juicio en sintonía con los abogados Fernando Burlando (que representa a Dalma y Gianinna Maradona) y Mario Baudry, que responde a Verónica Ojeda.

“Señores jueces, no ha escapado a ninguno de nosotros que lo sucedido en la última jornada a todas luces implica gravedad institucional. Muchas veces se habla de la gravedad institucional en sentido abstracto, pero desde la lógica y nacionalidad es lo que pasó. ¿Qué podríamos hacer ahora a partir de lo que observamos en la última audiencia? ¿Fingir demencia, hacer que no paso nada?“, sostuvo el fiscal Patricio Ferrari al presentar su postura.

A ese planteo se sumó el del abogado de Leopoldo Luque, Julio Rivas, quien declaró: "Me veo en la obligación de mantener este pedido de recusación no solo por lo que ya he afirmado, sino porque en esas pruebas surge que la Dr. Mackintach ha autorizado gente para que pusiera una cámara en el primer día de audiencias, cuando el tribunal prohibió el ingreso de cámaras".

La periodista Vanesa Petrillo explicó en C5N que los abogados pidieron recusar a la jueza Makintach no sólo por su posible conexión con la productora argentina que preparaba el documental, sino también por la manera "incisiva" en que hacía sus preguntas a ciertos imputados por la muerte de Diego Maradona.

Makintach integra el TOC N°2 de San Isidro, pero se sumó al TOC N°3 para la realización del juicio porque solo tiene dos jueces, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso. (Fuente: Minuto Uno)