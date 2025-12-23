Una paranaense ganó el Martín Fierro de Streaming por un ciclo de Luzu TV

REDACCIÓN ELONCE
La paranaense Luana Anichini Calderón, conocida artísticamente como “La Guri”, fue reconocida con el Martín Fierro de Streaming por su labor en un ciclo de la señal digital Luzu TV, en una experiencia que definió como impensada al inicio de su carrera.
En diálogo con Elonce, la joven comunicadora contó que el premio llegó a partir de su participación en un react vinculado a La Voz Argentina, realizado en el marco de una asociación entre Luzu y Telefe. “Fue una experiencia súper copada, en la que tuve la oportunidad de conocer a muchos artistas de distintos lugares de Argentina que buscan su sueño y me sentí muy identificada”, expresó al valorar "la calidad humana".
Anichini Calderón relató que su camino profesional estuvo marcado por la búsqueda constante y la adaptación a distintos roles dentro del mundo del streaming y la producción. “Llegué a Buenos Aires por otros medios y terminé en Luzu, que era un gran sueño. Fue una búsqueda, una lucha y no dejar que el sueño caiga”, señaló.
En ese sentido, destacó la importancia de no encasillarse en un único objetivo. “Ni bien se abre una puertita a algo que se acerca a lo que uno quiere, hay que transitarlo. Arranqué produciendo la tribuna, pero sabía que iba a encontrar el lugar”, explicó.
La paranaense también valoró el trabajo en equipo que permitió alcanzar el reconocimiento. Detalló que en la producción participaron Milly Velázquez, también entrerriana oriunda de Gualeguaychú, mientras que en el equipo de talentos estuvieron Momi Giardina, Santi Talledo y Sofi Martínez, con quienes compartieron varios meses de trabajo intenso.
Sobre la obtención del premio, reconoció que existían expectativas, aunque el momento fue vivido con fuerte emoción. “Veíamos los comentarios de la gente y sentíamos que funcionaba, pero cuando pasó fue emoción total”, relató.
En cuanto a su vínculo con el público entrerriano, sostuvo que recibió numerosos mensajes de apoyo desde Paraná y otras localidades del interior. “Mucha gente me escribe diciendo que siente que los represento. Eso es lo más lindo de compartir”, afirmó.
Actualmente, Anichini Calderón continúa vinculada a la programación de Luzu, que lidera Nicolás Occhiato, y adelantó que durante 2026 participará de la temporada de verano desde Pinamar, con emisiones matutinas y vespertinas. “Es un programa distinto, muy cercano a la radio, pero con cámaras. Me divierte mucho y el equipo acompaña”, explicó.
Finalmente, agradeció el acompañamiento de su familia y aseguró que el reconocimiento fue parte de un proceso de trabajo sostenido. “No hay recetas mágicas, hay que poner el cuerpo y darlo todo”, concluyó.