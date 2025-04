Desde esta noche podrá verse la Luna Rosa: lo que trae a cada signo del Zodíaco

La Luna Rosa, conocida también como la Luna Llena en Libra, empieza a la noche del sábado, a las 21:22 más precisamente, y se extenderá hasta el domingo 13.

No es que la Luna vaya a cambiar de color al rosado, sino que brillará, totalmente iluminada, sobre la bóveda azul del cielo. Y se la llama rosa porque coincide con la primavera en el hemisferio norte y es cuando las flores ‘rosas’ florecen.

El nuevo fenómeno astronómico viene cargado de magia para sanar vínculos, resetear emociones y reencontrar el equilibrio que tanta falta hizo durante las semanas pasadas.

Plenilunio

Las temáticas durante el plenilunio en Libra son el equilibrio, la armonía, la justicia, la política y los vínculos.

La Luna hace oposición a Quirón, que está en Aries, haciendo una conjunción con el Sol.

Quirón es conocido en la astrología como “el sanador herido”, un mítico y sabio centauro que no pudo sanar sus penas, pero consiguió enseñar a otros a hacerlo.

Esta configuración supondría que una herida del pasado se nos presenta de nuevo, de modo que aunque sea difícil de evitar, mirar de frente lo que duele hace crecer, fortalece.

Venus regente

El regente de la lunación será Venus. El sábado 12, a la hora de máximo esplendor de la Luna llena, este planeta se encuentra estacionario en Piscis, pero una hora más tarde ya volverá a su fase directa después de haber estado retrógrado durante 44 días.

Sin embargo, la tensión esté presente en todos lados, debido a que el Sol y la Luna llena forman una cuadratura a Marte en Cáncer, que, a su vez, está en oposición a Plutón en Acuario.

La etapa que culmina en la Luna llena en Aries empezó con el eclipse solar del 2 de octubre de 2024, cuando se celebró el Día Internacional de la No Violencia, en honor al nacimiento de Mahatma Gandhi, el Día del Escribano y del Encargado de Edificios en la Argentina.

La Luna llena en Libra afectará sobre todo a las personas que sean de los signos cardinales: Libra, Aries, Cáncer y Capricornio, o a los que tengan Sol, Luna o Ascendente en algunos de estos.

Lo que trae a cada signo

Qué trae esta Luna Llena para cada signo del Zodiaco, según horóscopo negro.

Aries: vas a tener que hablar de tus sentimientos (sí, aunque te incomode). ahora que Mercurio ya no está retrógrado, vas a poder comunicar lo que sentís con mucha más claridad. Esta luna te da la oportunidad de equilibrar tu lado impulsivo con una energía más consciente, más abierta al diálogo.

Tauro: esta luna te quiere en modo rutina zen, cuerpo mimado y mente tranquila. Caerá en tu zona de hábitos, salud y autocuidado, así que el universo te está diciendo: “es momento de que te trates como tratas a los demás (o sea, con más amor)”. La energía de Libra te ayuda a equilibrar lo que das y lo que te das.

Géminis: esta Luna Llena te cae como un shot de inspiración. Se activa tu zona de romance, placer y creatividad, así que prepárate para recuperar las ganas de brillar, de crear, de jugar y de amar.

Cáncer: esta luna te toca justo en el centro emocional: tu hogar, tus raíces, tu pasado. Es probable que sientas una necesidad gigante de reconectar con lo familiar, de ordenar tu casa, tu corazón y tu historia. Puede que aparezcan recuerdos, nostalgia o ganas de sanar vínculos con tu familia.

Leo: durante semanas sentiste que nadie te entendía o que todo lo que decías caía mal. Ahora que Mercurio ya no está retrógrado y esta Luna cae en tu zona de comunicación, tu voz vuelve a resonar fuerte y clara. Prepárate para decir lo que piensas y que por fin tenga impacto.

Virgo: esta Luna Llena te pide que te des el crédito que te mereces. Caerá en tu zona de valor propio y dinero, así que se vienen días perfectos para revisar cómo te estás tratando, cómo estás valorando lo que haces, y qué tipo de energía estás atrayendo.

Libra: esta Luna Llena es tuya. Está en tu signo, así que prepárate para un impacto de claridad, autoestima y glow up emocional. Todo eso que venías sintiendo pero no sabías cómo expresar se empieza a acomodar. Las dudas bajan el volumen y vuelves a sentirte tú. Es un momento para cerrar un ciclo importante en tu vida personal.

Escorpio: esta Luna Llena te conecta con tu parte más silenciosa. La que no muestras, la que se guarda cosas, la que carga con todo sin que nadie lo note. Por eso, estos días pueden sentirse intensos, pero no de forma caótica: más bien como un despertar interno que te recoloca por dentro.

Sagitario: esta Luna Llena cae en tu zona de amistades y planes a futuro. Lo que significa que vas a empezar a reconectar con tu red, con tu tribu, con esas personas que te hacen sentir que el mundo no es tan caótico como parecía.

Capricornio: esta Luna Llena cae en tu zona profesional y de objetivos grandes. Y lo vas a notar. De repente, todo lo que venías trabajándote empieza a dar frutos. La gente se da cuenta de tu esfuerzo, tus jefes te miran distinto y tú recuperas ese foco que habías perdido entre tanto drama emocional. Pero no es solo trabajo: es tu lugar en el mundo.

Acuario: esta Luna Llena te sacude la mente. En el buen sentido. Vuelve tu lado curioso, tu necesidad de expandirte, de mirar más allá. Si venías sintiéndote algo estancado o aburrido, esta luna es como una ventana abierta en una habitación cerrada. Puede que sientas el impulso de viajar, apuntarte a un curso, tener conversaciones que te activen o simplemente cambiar de perspectiva.

Piscis: esta Luna Llena activa una parte intensa de ti: la que no quiere mirar lo que duele, pero sabe que tiene que hacerlo. Viene a mostrarte qué estás reteniendo emocionalmente y qué ya no te sirve. ¿Relaciones que no te cuidan? ¿Compromisos que ya no van contigo? Suelta.