La Yerba Mate Argentina afianza su liderazgo en Medio Oriente, su principal mercado de exportación

REDACCIÓN ELONCE
La Yerba Mate Argentina consolida su presencia en Medio Oriente, su principal destino de exportación, con una promoción estratégica que amplía su alcance. Establecimientos yerbateros participarán del 26 al 30 de este mes en la edición 2026 de la feria Gulfood.
En la 30ª edición de Gulfood Dubai, el evento alimentario más grande de Oriente Medio y África, la Yerba Mate Argentina ha reforzado su presencia en la región, que continúa siendo el principal destino de sus exportaciones. Con la participación de destacadas empresas argentinas del sector yerbatero, como Hreñuk SA, Yerbatera Hoja Verde SRL y Las Marías, el país busca consolidar su posicionamiento en los mercados de Siria, Líbano y otros países de la región, donde el consumo de yerba mate ha tenido un crecimiento sostenido.
En este espacio de promoción internacional, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) ofrece una plataforma clave para los productores de yerba mate, que buscan no solo consolidar su presencia, sino también expandir sus exportaciones a nuevos mercados.
Medio Oriente, el epicentro de las exportaciones argentinas de Yerba Mate
El mercado de Oriente Medio es estratégico para la Yerba Mate Argentina, ya que Siria y Líbano representan casi el 70% de las exportaciones del producto. En este contexto, la participación de la Yerba Mate Argentina en Gulfood Dubai responde a una estrategia de fortalecimiento de las relaciones comerciales en estos países clave, que han mostrado un creciente interés por el consumo de yerba mate.
Además de estos mercados tradicionales, la feria también representa una puerta de acceso a nuevos destinos dentro de la región, como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y otros países con un consumo aún incipiente pero con un alto potencial de crecimiento, como Kuwait, Omán y Bahréin.
Un plan estratégico con resultados tangibles
La participación de la Yerba Mate Argentina en ferias internacionales como Gulfood es parte de un Plan Estratégico de Promoción liderado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
Como resultado de estos esfuerzos, la Yerba Mate Argentina alcanzó un récord histórico de exportaciones en 2025, superando los 53 millones de kilos exportados a 50 países en todo el mundo. Este hito pone en evidencia el crecimiento constante de la industria yerbatera argentina y la efectividad de las iniciativas de promoción, que han permitido posicionar a la yerba mate como un producto de calidad premium en mercados internacionales, especialmente en Medio Oriente.
Perspectivas de crecimiento y expansión
Las expectativas para la Yerba Mate Argentina en esta nueva edición de Gulfood Dubai son altas. Con más de 8.500 expositores y la participación de países de todo el mundo, la feria representa una oportunidad para profundizar las relaciones comerciales con los mercados de Oriente Medio y explorar nuevas posibilidades en Asia.