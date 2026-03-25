Impulsan “Paraná sin colillas” para reducir la contaminación por cigarrillos

REDACCIÓN ELONCE
La iniciativa "Paraná sin colillas" apunta a concientizar sobre la contaminación que generan los filtros de cigarrillo en plazas y parques de la ciudad.
La campaña Paraná sin colillas, impulsada por Jorgelina Duarte, busca generar conciencia sobre el impacto ambiental de los filtros de cigarrillo en los espacios públicos de la ciudad. En diálogo con el programa GPS, la impulsora explicó que comenzó la iniciativa por experiencias personales mientras salía a andar en bicicleta o paseaba por la Costanera y parques locales. “Todo comenzó con algunas cuestiones personales, empecé a estudiar un poco más la temática y a darme cuenta del significado de la contaminación que tienen estos pequeños productos que se venden en toda la ciudad de Paraná”, comentó Duarte.
La campaña surge como respuesta a la constante presencia de colillas en plazas y parques, donde la falta de lugares específicos para depositarlas provoca que queden en el pasto o enterradas en la arena. “En los lugares donde más colecta hice son las plazas públicas, al limpiar la arena, las colillas quedan enterradas y son muy contaminantes”, explicó Duarte, quien insiste en la necesidad de generar políticas públicas para enfrentar esta problemática.
A pesar de que su proyecto para la instalación de ceniceros públicos no prosperó en la Municipalidad de Paraná, Duarte no bajó los brazos y continúa con acciones de recolección y concientización. Según la Organización Mundial de la Salud, se desechan aproximadamente 4 billones de filtros de cigarrillo al año en todo el mundo, un dato que refleja la magnitud del problema ambiental que busca abordar la campaña.
Contaminación y riesgos de los filtros
Cada colilla de cigarrillo tiene el potencial de contaminar hasta 50 litros de agua y contiene productos químicos peligrosos como acetato de celulosa, microplásticos y metales pesados como plomo, arsénico, cadmio y mercurio. Además, poseen sustancias cancerígenas como alquitrán, tolueno, uretano y nicotina, que afectan tanto al suelo como a la fauna local. Duarte destaca que estos residuos son considerados peligrosos y requieren atención ciudadana y estatal.
“Queremos que la gente tome conciencia sobre la importancia de sanear la ciudad y limpiar el impacto visual que esto genera para nosotros, nuestras futuras generaciones y los visitantes”, explicó la impulsora. La campaña busca involucrar a los vecinos en la recolección de colillas y en la promoción de prácticas más responsables con el medio ambiente.
Cómo sumarse a la iniciativa
Los interesados en participar pueden informarse y sumarse a través del Instagram de la campaña, @parana_sincolillas. La iniciativa propone acciones simples, como llevar lonitas para recolectar colillas al salir a parques o recorrer las calles de la ciudad, y así reducir la contaminación del suelo y del agua que eventualmente llega al río Paraná.