Fin de semana extralargo en Gualeguaychú con tres noches en el Corsódromo y show de Los Totora

El fin de semana extralargo en Gualeguaychú tendrá tres noches consecutivas de Carnaval del País, con comparsas en competencia y el After Billboard con show en vivo de Los Totora. Habrá precios especiales para residentes y descuentos en ubicaciones VIP.
Fin de semana extralargo en Gualeguaychú: Carnaval y Los Totora. El fin de semana extralargo de Carnaval en Gualeguaychú marcará uno de los momentos más esperados del verano 2026, con tres noches consecutivas en el Corsódromo en el marco de la Fiesta Nacional del Carnaval del País.
El sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero, la pasarela volverá a vibrar con comparsas, música en vivo y una propuesta que combinará tradición, competencia y espectáculo.
Durante esas jornadas, las comparsas Papelitos, Marí Marí, O’Bahía y Ará Yeví desplegarán sus coreografías, carrozas monumentales y puestas en escena ante el selecto jurado que evaluará cada detalle en la búsqueda de los mejores puntajes para alzarse con la copa en esta edición 2026.
El espectáculo comenzará a las 21:30 cada noche en el Corsódromo, considerado la pasarela a cielo abierto más emblemática del país. Desde la organización recomendaron arribar con anticipación para disfrutar del clima previo y evitar demoras en el ingreso.
After Billboard y show de Los Totora
El sábado 14 tendrá un atractivo especial: tras el desfile principal, la fiesta continuará con el After Billboard de Carnaval, una de las novedades destacadas de esta edición. La propuesta extenderá la celebración con música en vivo y un ambiente festivo frente a la Casa Rosada.
El show central del After estará a cargo de Los Totora, una de las bandas confirmadas para el fin de semana largo y uno de los platos fuertes de la programación. La presentación en vivo se sumará a la cantina abierta, la venta de espuma y la continuidad del clima carnavalero sin costo adicional para quienes hayan asistido al desfile en el Corsódromo.
De esta manera, el Carnaval del País ofrecerá una experiencia integral que combinará el tradicional paso de comparsas con una propuesta nocturna extendida, reforzando el atractivo turístico del evento en el marco del fin de semana XXL.
Precios, descuentos y modalidades de ingreso
La Comisión Directiva informó los valores vigentes para el fin de semana extralargo en Gualeguaychú, con beneficios especiales para residentes del departamento. Para el sábado 14 y domingo 15, el valor para residentes será de $30.000, mientras que el lunes 16 la entrada general tendrá un costo de $20.000.
Además, el lunes los residentes podrán acceder a cualquier ubicación VIP con un descuento de 15 mil pesos por ubicación, siempre que la compra sea para cuatro personas en conjunto. En tanto, para no residentes o público general, el valor durante todo el fin de semana XXL será de $40.000.
Las entradas para residentes se venderán exclusivamente de manera presencial en las boleterías del Corsódromo, con DNI en mano para acreditar domicilio en el departamento. Los horarios establecidos serán viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, y sábado desde las 10 de la mañana. El ingreso al predio se realizará por una puerta determinada y será obligatorio presentar el documento.
Por su parte, el público general podrá adquirir sus entradas y ubicaciones de martes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, y sábado, domingo y lunes de 9 hasta el cierre del espectáculo. También estará disponible la venta online a través de www.allaccess.com.ar .
Con tres noches consecutivas, comparsas en competencia y el show de Los Totora como cierre destacado del sábado, el fin de semana extralargo en Gualeguaychú se perfila como uno de los puntos más altos del verano en Entre Ríos.