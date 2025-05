“Eran todos hermosos”, dijo encargada del edificio donde hallaron muerta a una familia

Bernardo Adrián Seltzer, de 53 años, su esposa Laura Fernanda Leguizamón, de 50, y los hijos de ambos, Ian e Ivo, de 15 y 12 años, respectivamente, fueron hallados muertos en su departamento del barrio porteño de Villa Crespo. El triple crimen seguido de suicidio fue descubierto por la empleada de la familia que de inmediato dio aviso a la policía.

En un principio se pensó que el hombre había cometido el triple crimen y luego quitado la vida, pero la Justicia que investiga la masacre de Villa Crespo sospecha que la mujer habría matado a su esposo y sus dos hijos.

“Eran todos hermosos”

Paula, la encargada del edificio donde ocurrió la masacre del barrio porteño de Villa Crespo, aseguró que la mujer que presuntamente asesinó a su esposo y a sus hijos "estaba siempre feliz" y que "era hermosa".

"Eran hermosos todos", relató entre lágrimas y muy conmovida por el brutal hecho de sangre.

Luego, mencionó: “Eran una hermosa familia, no puedo decir más nada, lo único es que tenía contacto por mi trabajo, pero nada más. Laura era hermosa, siempre feliz y sonriendo, no sabía que estaba en tratamiento. Además, hace un montón que estaba en el barrio”, concluyó Paula.

A las declaraciones de la encargada del edificio se sumaron las de otros vecinos y comerciantes de la zona que coinciden en que no hubo siquiera una señal o indicio del trágico final de esta familia.

“Era un matrimonio normal”

Yamila, dueña de un local ubicado enfrente del edificio donde ocurrió la masacre, también manifestó su sorpresa, y compartió algunos detalles de su relación con la familia Seltzer.

“Cuando me enteré que eran él y ella y los hijos me cayó muy mal porque los conozco; me impactó mucho. Los padres venían solos, pero los chicos no entraban a comprar. Ellos compraban frutos secos y cereales. Era lo que más buscaban. Eran muy agradables los dos. Él era más conversador, siempre con una sonrisa. Me sorprendió mucho”.

La comerciante, además, dijo que la pareja parecía un “matrimonio normal” y que ni él ni en ella mostraron jamás “una actitud sospechosa”.

Cómo fue el hallazgo

Los responsables de la investigación informaron que la empleada doméstica entró al departamento y encontró a Ian, el mayor de los hijos del matrimonio, en el piso del pasillo que desemboca al living, exánime y con múltiples heridas.

Además, detallaron que la madre, que fue hallada en el baño, tenía una puñalada en el corazón y no había heridas defensivas. En tanto, el padre apareció muerto en la cama con varias cuchilladas.

Aún deben descifrar por qué nadie en el edificio escuchó gritos en el momento de los crímenes y comprender con claridad cuál era el problema psiquiátrico que sufría la mujer y los eventuales signos de peligrosidad. (Con información de NA y La Nación)