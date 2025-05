Ocho apostadores fueron favorecidos en el sorteo del “Siempre Sale” del Quini 6, realizado este miércoles. Entre los afortunados, dos son de Entre Ríos y jugaron sus boletas en las ciudades de Paraná y Crespo. Cada uno cobrará $23.445.369, aunque, tras el descuento impositivo del 30%, percibirán un monto final cercano a los $16 millones.

“Estamos esperando que aparezca el apostador. No es un jugador de los números fijos que tenemos. Quizás sea alguien que pasó circunstancialmente”, aseguró a Elonce Juan Ángel Galizi Gariategui, responsable de la agencia de tómbola Nº 19, donde se jugó una de las boletas favorecidas.

El agenciero explicó que la boleta ganadora tuvo cinco aciertos y fue jugada de forma ocasional, ya que no se trata de un cliente habitual. Además, advirtió que muchas veces los premios no son cobrados porque los jugadores no revisan las boletas.

“Esperamos que aparezca porque, si no se cobra, el premio prescribe. A cualquiera que haya jugado, que revise su jugada”, remarcó desde el local ubicado sobre Peatonal San Martín, entre Alem y España en Paraná.

El Quini 6 de $23 millones en Entre Ríos: agenciero instó a apostadores a revisar sus boletas

Galizi Gariategui destacó que la agencia, con más de 50 años de trayectoria y una de las más antiguas de Paraná, recibe por primera vez un premio millonario del Quini 6.

“Han salido premios importantes de quiniela, pero es la primera vez que nos toca algo de esta magnitud”, celebró.

El Quini 6 de $23 millones se jugó en la agencia de tómbola ubicada sobre Peatonal San Martín de Paraná (foto Elonce)

El premio no se cobra en la agencia, sino en la sede central del IAFAS, ya que las agencias están habilitadas solo para pagos de hasta cuatro millones de pesos.

Los otros seis ganadores del sorteo fueron de distintas provincias del país, en lo que fue una edición sin aciertos en los pozos principales del Quini 6, pero con grandes premios en la modalidad “Siempre Sale”.