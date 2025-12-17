El gobierno rechazó los paros que afectarían los vuelos en diciembre

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) expresó su rechazo a los paros anunciados por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), que prevén afectar el normal desarrollo de los vuelos durante distintos días de diciembre, en plena temporada alta y en el marco de las Fiestas de fin de año.

Según comunicó la empresa, el gremio anunció un cronograma de acciones que se extendería a lo largo de cinco jornadas, entre el 17 y el 29 de diciembre, con franjas horarias determinadas que impactarían directamente en la operación de los vuelos de pasajeros. Desde EANA remarcaron que se trata de un servicio esencial garantizado por ley y que las medidas generarían perjuicios a cientos de miles de argentinos que utilizan el transporte aéreo en estas fechas.

Desde la compañía señalaron que las acciones gremiales no solo afectarían los despegues, sino que tendrían consecuencias sobre la totalidad del itinerario aeronáutico. En ese sentido, explicaron que un vuelo que no despega en el horario previsto tampoco puede cumplir con su arribo programado, lo que impacta de manera encadenada en los regresos y en las operaciones aéreas sucesivas.

Antecedentes de conflictos durante el año

EANA recordó que durante el mes de noviembre el gremio también llevó adelante numerosas medidas de fuerza que afectaron vuelos de carga. Además, indicaron que se intentó paralizar durante 30 días consecutivos las capacitaciones del personal y tareas técnicas consideradas fundamentales para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de los servicios de navegación aérea.

En el comunicado, la empresa sostuvo que las medidas anunciadas tienen una intencionalidad política y recordaron que situaciones similares se registraron durante el receso de invierno, cuando también se intentaron impulsar paros en períodos de alta demanda de vuelos.

Asimismo, EANA remarcó que al inicio de las medidas de acción gremial se encontraba en ejecución el acuerdo paritario oportunamente establecido entre la empresa y ATEPSA, el cual se extendía hasta diciembre. En ese marco, aseguraron que el acuerdo fue cumplido en los términos pactados, por lo que consideraron que el argumento sindical de incumplimiento careció de sustento.

Impacto en plena temporada alta

Desde la empresa advirtieron que las medidas anunciadas se producirían en un contexto de alta circulación de pasajeros, con un fuerte movimiento turístico y familiar por las Fiestas de fin de año. En ese sentido, sostuvieron que las acciones gremiales afectarían a usuarios, trabajadores del sector y al normal funcionamiento del sistema aeronáutico.

Finalmente, EANA manifestó que la conducción sindical priorizó intereses sectoriales por sobre el normal desarrollo de las operaciones aéreas y reiteró su rechazo a medidas que, según afirmaron, se realizarían fuera de tiempo y contexto, con impacto directo sobre el transporte aéreo de pasajeros.