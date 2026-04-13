Detectaron un caso de tuberculosis en la UP9 y activan protocolo sanitario

Detectan un caso de tuberculosis en la UP9 de Gualeguaychú y se activó un operativo sanitario con más de 80 internos bajo supervisión ante posibles contagios.
Detectaron un caso de tuberculosis en la Unidad Penal Nº9 de Gualeguaychú y se encendieron las alarmas sanitarias, donde un interno fue aislado tras confirmarse estudios compatibles con la enfermedad. La situación generó preocupación tanto en el personal penitenciario como entre los propios internos del establecimiento.
El caso motivó un inmediato operativo sanitario en el pabellón donde el interno compartía alojamiento con otras 83 personas. A raíz de esto, se desplegó personal de epidemiología del hospital local para realizar controles y tomar muestras a fin de evaluar la posible circulación de la enfermedad dentro del penal.
Las autoridades sanitarias iniciaron un seguimiento estricto del caso, en el marco de los protocolos establecidos para enfermedades infecciosas de transmisión aérea, como la tuberculosis, que requiere acciones rápidas para evitar brotes en espacios cerrados.
Operativo sanitario dentro de la unidad penal
Tras detectar un caso de tuberculosis en la UP9 y, ante la posibilidad de contagio, se dispuso la evaluación médica de todos los contactos estrechos del interno afectado. Los estudios se realizaron mediante pruebas de tuberculina, debido a las dificultades logísticas para trasladar a todos los internos a centros de salud externos.
Según informaron fuentes vinculadas al operativo, los resultados de los análisis estarán disponibles en un plazo de entre 48 y 72 horas. Este tiempo responde a los procedimientos médicos necesarios para determinar si existe infección latente o activa entre los contactos.
El objetivo principal del operativo es identificar posibles casos de forma temprana y evitar la propagación de la enfermedad dentro del establecimiento penitenciario, donde las condiciones de convivencia pueden facilitar la transmisión.