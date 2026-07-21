Denuncian a una empresa por dejar sin obra social a una empleada tras ser madre

REDACCIÓN ELONCE
Una ex trabajadora de BINSER S.A. denunció incumplimientos laborales, falta de aportes previsionales, hostigamiento durante la maternidad y el cierre sorpresivo de la sucursal donde prestaba servicios. La firma no se pronunció sobre las acusaciones.
Denuncian a la empresa BINSER S.A. por presuntos incumplimientos laborales, falta de aportes previsionales y situaciones de hostigamiento vinculadas con la maternidad de una ex empleada.
La presentación judicial sostiene que la trabajadora permaneció durante años sin que la empresa regularizara distintas obligaciones laborales y que, incluso, quedó sin cobertura médica cuando llevó a su hija recién nacida a un control pediátrico.
Según informó el abogado de la trabajadora, Ignacio Barrios, su clienta Lisanda Dana ingresó a la firma el 28 de marzo de 2012 y desarrolló tareas durante 14 años. El conflicto se profundizó el pasado 29 de junio, cuando se presentó en la sucursal de Los Hornos, en La Plata, y encontró el local cerrado, sin haber recibido una notificación previa.
De acuerdo con la denuncia, la empresa mantenía salarios, comisiones y alrededor de seis meses de aportes previsionales impagos, situación que habría afectado directamente la cobertura de la obra social de la empleada.
Denuncian hostigamiento durante la maternidad
Uno de los hechos más graves expuestos en la presentación ocurrió en 2022. Según el escrito, cuando la mujer llevó a su hija recién nacida a su primer control médico descubrió que la obra social se encontraba suspendida debido a presuntos aportes no realizados por la empresa.
Ante esa situación, debió afrontar de manera particular los gastos de atención médica y, siempre según la denuncia, nunca obtuvo una respuesta ni el reintegro solicitado.
Además, la trabajadora aseguró haber sufrido situaciones de hostigamiento tras reincorporarse a sus tareas luego de la licencia por maternidad. Según la denuncia, el gerente Sebastián Gutiérrez cuestionaba que continuara con la lactancia, la presionaba para abandonarla y le advertía que podía perder su empleo.
El escrito sostiene que, para conservar su puesto, la mujer se extraía leche materna en baños de estaciones de servicio durante la jornada laboral y continuó trabajando pese a padecer episodios de mastitis y fiebre. También afirmó que pidió asistencia a Natalia Porta, aunque sostuvo que no recibió respuesta.
Analizan acciones judiciales
El abogado de la denunciante indicó que analiza impulsar demandas por presunta violencia y discriminación laboral relacionada con la maternidad y la lactancia, hostigamiento, salarios y comisiones adeudados, además de la falta de ingreso de aportes previsionales.
Asimismo, señaló que también evalúa la posible comisión de delitos vinculados con la apropiación de recursos de la seguridad social y si las presuntas amenazas de perder el empleo podrían configurar una situación de coacción, publicó NA.
La denuncia menciona además a Adolfo Pedro Porta y Orlando Antonio Piccinini, identificados como propietarios o máximos referentes históricos de la empresa, y solicita que brinden explicaciones sobre los incumplimientos denunciados.
Hasta el momento, BINSER S.A. no emitió un comunicado oficial sobre las acusaciones. Los hechos deberán ser analizados por la Justicia y las afirmaciones contenidas en la denuncia forman parte de un proceso judicial en trámite.