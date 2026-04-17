La médica ginecóloga Mercedes Cabrera brindó detalles sobre la preservación de la fertilidad y explicó a Elonce cómo la medicina reproductiva permite a mujeres postergar la maternidad sin perder calidad biológica en sus óvulos.

Durante una entrevista, la especialista señaló que esta técnica consiste en extraer y congelar óvulos para utilizarlos en el futuro, lo que representa una alternativa frente a los cambios sociales actuales.

“Esto tiene que ver con la sociedad, con lo que estamos viviendo hoy en día, que por ahí uno no quiere ser madre a los 30 o 35 años y quiere serlo más adelante”, explicó.

Criopreservación de óvulos: “Es una medicina preventiva y de acompañamiento”

Cómo funciona la preservación de óvulos

Cabrera detalló que los óvulos se extraen del ovario y luego se vitrifican en laboratorio, lo que permite “poner un stop al tiempo” en esas células.

De esta manera, una mujer puede utilizar esos óvulos años después, manteniendo la calidad biológica correspondiente a la edad en que fueron extraídos.

Además, aclaró que no existe un límite de tiempo para su conservación y que pueden mantenerse durante años sin perder calidad.

De igual manera, la especialista aclaró que, antes de la criopreservación, los óvulos son evaluados en laboratorio. "Una vez extraídos del ovario, se realizan estudios para determinar cuáles tienen mayor potencial para formar embriones, y solo esos son los que se congelan", señaló. Además, indicó que actualmente se incorporan herramientas de inteligencia artificial "que permiten estimar la probabilidad de que cada ovocito logre desarrollarse, por lo que la selección es más precisa". En ese sentido, recalcó que "no todos los óvulos que se obtienen son aptos para ser congelados”.

Edad recomendada y probabilidades

La especialista indicó que el momento ideal para realizar este procedimiento es antes de los 35 años, aunque también puede hacerse hasta los 40 dependiendo de las condiciones del ovario.

En términos generales, se suelen extraer entre ocho y diez óvulos por procedimiento, lo que aumenta las probabilidades de lograr un embarazo en el futuro.

Y a continuación Cabrera explicó cómo funciona la preservación de la fertilidad. "Los óvulos se vitrifican y se almacenan en dispositivos llamados criotop, donde se conservan en grupos de cuatro o cinco", detalló. En ese sentido, ejemplificó: "Una paciente que a los 30 años decide congelar óvulos puede, años después, descongelar una parte de ellos para intentar un embarazo, mientras el resto continúa preservado para futuras oportunidades". Además, señaló que, al momento de la fertilización, "los óvulos se combinan con el espermatozoide seleccionado para avanzar en el proceso reproductivo”.

“Cuantos más óvulos se tengan, más chances hay”, afirmó, al tiempo que aclaró que no todos los óvulos son aptos para ser congelados.

Tendencia en crecimiento y acceso

Cabrera sostuvo que "cada vez más mujeres optan por congelar sus óvulos a edades tempranas", especialmente aquellas que priorizan su desarrollo profesional o personal antes de la maternidad. "La preservación de óvulos se presenta como una estrategia que permite, en el futuro, contar con la posibilidad de utilizar los propios óvulos al momento de buscar un embarazo", indicó Cabrera.

También señaló que este procedimiento no está incluido en el Plan Médico Obligatorio, lo que representa una limitación económica para muchas pacientes.

No obstante, indicó que algunos centros han implementado acuerdos con laboratorios para facilitar el acceso a los tratamientos, reduciendo costos de medicación y mantenimiento.

Avances médicos y acompañamiento

La especialista destacó que la medicina reproductiva avanzó significativamente en los últimos años y que el enfoque actual busca no solo tratar, sino también prevenir.

“Lo que queremos es una medicina preventiva y de acompañamiento al paciente en todas las etapas de su vida”, expresó.

Finalmente, remarcó que estas herramientas permiten que las decisiones personales no condicionen la posibilidad de ser madre en el futuro, en un contexto donde la maternidad suele postergarse.