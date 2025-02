Artista entrerriano cumplió su sueño al cantar con Rodrigo Tapari en Colón

El artista entrerriano, Lucas Arroyo, se dio el lujo de cantar en el cierre de la octava noche de la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón junto a Rodrigo Tapari, un artista de gran renombre nacional.

Tras bajar del escenario, el cantante de La Big Band dialogó con Elonce: “Gracias a toda la gente que vino hoy. Más allá de Tapari, a nuestras familias, a los chicos y para nosotros es un honor y privilegio. Nos encanta traer la música para nuestro pueblo”.

A raíz de la invitación, comentó: “Fue algo inédito. Cuando dijeron vas a tocar en la misma noche que Rodrigo Tapari, se me pasaron miles de cosas por la cabeza. ¿Cómo hago para decirle si me dejaba tocar un tema o si podía subir a tocar el güiro? Resultó que hoy se le cortó dos cuerdas al guitarrista y nos pidieron la guitarra a nuestro guitarrista para prestársela. Fue el momento cuándo nos encontramos con uno de los utileros de él y le digo por favor haceme cantar un tema. Me dijo ‘quedate tranquilo, te voy a hacer la pata’. También le prestamos el güiro al hijo de Tapari y ahí pegamos buena onda. Conocimos a la mujer y a todos los chicos, que son unos genios totales. Fue increíble, fueron unos minutos muy copados y me volvió loco”.

“Es un honor y algo más para poner en el currículum. Es una foto que voy a poner grande en casa. Estoy súper contento y no me quedan palabras para decirle gracias”, explicó sobre sus sensaciones.

Por otra parte, comentó detalles de su grupo: “La Big Band ya tiene dos años con esa formación. Pasé a la voz y es un proyecto que viene bastante sólido. Nuestra música es en vivo al 100%, hacemos todo lo que es covers y prontito se viene este año temas propios y muchos videoclips y festivales sobre la costa del río Uruguay”.

Otro gesto entrañable

Tal como había comentado en la entrevista en exclusiva con Elonce, Rodrigo Tapari aprovechó su estadía en Colón para ir a pescar, donde una familia le prestó un par de cañas al cantante.

Arriba del escenario, el cantante de cumbia agradeció ese gesto a la familia presente. “La estamos pasando hermoso”, detalló la familia Villa.

La mujer, que cuenta con un negocio de venta de lombrices, comentó cómo se dio la oportunidad de coincidir con el artista: “Llueve y ya sé que tengo que salir debajo del aguacero porque tengo mi clientela de todos los años. Salgo a la una de la tarde y me voy, sin imaginarme, y me quedo sin lombrices tipo cuatro. Le traje (a Tapari) las lombrices que necesitaba. Se las mandé con mi marido en el bote y ahí fue todo el encontronazo que se dé esta casualidad”.

“Cuando lo vimos que estaba ahí, nos arrimamos, lo saludamos y le dijimos ‘¿querés pescar con nosotros? Enseguida dijo que sí y que no tenía problemas”, relató el marido.