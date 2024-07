El Gobierno repudió el intento de asesinato contra Donald Trump

Internacionales Le dispararon y lo hirieron a Trump mientras daba un discurso en Estados Unidos

"El Presidente Javier Milei expresa su más enérgico repudio al intento de asesinato contra el ex Presidente y candidato a la presidencia Donald Trump. La bala que rozó su cabeza no es sólo un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos el mundo libre", manifestaron desde presidencia en un comunicado.Y agregaron: "La República Argentina reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de la libertad, la democracia y los valores de Occidente, y hace un llamado a la comunidad internacional para que condene enérgicamente este atentado y se una en la lucha contra los enemigos".Asimismo, el vocero presidencial Manuel Adorni también se manifestó con relación al atentado que sufrió el ex jefe de Estado norteamericano y aseguró: "No van a poder contra la libertad".Pensilvania.Cuando hablaba ante sus seguidores, en la ciudad de Butler, se escucharon varias detonaciones, y allí se vio a Trump tomándose la oreja derecha y con algunas manchas de sangre en su rostro.Inmediatamente, Trump fue evacuado por los integrantes del servicio secreto, quienes lo trasladaron hacia otra dependencia.