Alberto Fernández volvió a apuntar contra Milei: “Los datos no mienten”

Los datos no mienten.



El gobierno libertario pidió un esfuerzo prometiendo una pronta recuperación. Sin embargo, solo generó despidos, destruyó la producción, deprimió el consumo, aumentó la pobreza y el Estado abandonó a su suerte a los más vulnerables.



El expresidente Alberto Fernández volvió a apuntar contra Javier Milei y comparó la gestión de ambos con algunos datos económicos, como la producción de automóviles y el consumo de carne en el país. “Los datos no mienten”, cargó el ex mandatario en sus redes sociales. “Con esta política solo se dibuja un superávit fiscal sobre el que se monta un relato falso”, agregó.Acusó al gobierno libertario de pedirle a la población “un esfuerzo prometiendo una pronta recuperación”. “Sin embargo, solo generó despidos, destruyó la producción, deprimió el consumo, aumentó la pobreza y el Estado abandonó a su suerte a los más vulnerables”, arremetió con dureza en un posteo al que acompañó con un cuadro comparativo sobre el comportamiento de ciertas variables.Según Fernández, el consumo per cápita de carne entre enero y mayo, aunque no informa en cuál de los cuatro años de su gestión, fue de 52,3 kilos. En el caso de su sucesor al frente del país, indicó que fue de 44 kilos por persona durante ese mismo lapso de tiempo.Apuntó, además, a la producción de automóviles y vehículos comerciales livianos. Dijo que durante su mandato subió un 14,8 % respecto de la medición previa; en lo que va del gobierno de Milei, agregó, descendió un 27,9 %. Como último dato que utilizó para comparar ambas gestiones, según el expresidente, el índice de producción industrial de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) tuvo un incremento del 0,3 %; con el mandatario libertario descendió un 19 %.