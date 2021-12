La edición 2021 de Once por Todos cerró a puro ritmo con artistas solidarios

Paraná La fiesta de la solidaridad volvió a Sala Mayo con muchas donaciones y música

Paraná La Banda de la Policía se presentó en el escenario solidario de Once por Todos

Video: La Banda de la Policía se presentó en el escenario solidario de Once por Todos

Video: Monchito Merlo y su conjunto hicieron bailar al público solidario en Plaza de las Colectividades

Paraná Los Príncipes brindaron su show en el escenario solidario de Once por Todos

Video: Los Príncipes brindaron su show en el escenario solidario de Once por Todos

Video: Los Totora cantaron "Solo con un beso", canción especial de Once por Todos

Paraná Los Príncipes brindaron su show en el escenario solidario de Once por Todos

Paraná La Banda de la Policía se presentó en el escenario solidario de Once por Todos

Paraná Desde Villa Urquiza llegó a Sala Mayo la regata solidaria de Once por Todos

La gran fiesta de la solidaridad tuvo su cierre musical de la mano de grandes artistas que le dijeron SÍ a la pasión de ayudar: Los Totora, Monchito Merlo, Los Príncipes y La Banda de la Policía hicieron bailar a los corazones bondadosos que, además de aportar su granito de arena a Sala Mayo, pudieron disfrutar de los espectáculos al aire libre.Los encargados de dar inicio a los shows en vivo fueron los integrantes de. Con un repertorio para toda la familia, representaron el puntapié inicial para alegrar a grandes y chicos en la tarde noche de este 8 de diciembre.Es que fueron muchos los que se acercaron con sus sillones y, mate en mano, llegaron hasta la rotonda de Puerto Nuevo para demostrar que Ayudar Hace Bien: lo hicieron con la colaboración de un alimento no perecedero, pañales o elementos de limpieza, los que iban a ser entregados los beneficiarios de la gran movida solidaria.Al caer la tarde, fue el turno de. Allí, al pie del escenario, los presentes bailaron al ritmo de guitarras y acordeones. El asfalto se transformó en una pista en la que grandes y chicos entrelazaron sus brazos con la música chamamecera.Previo a la presentación, Merlo agradeció la posibilidad de volver al escenario solidario de Once por Todos, sobre todo, después de las restricciones por la pandemia de coronavirus. “Cuando me llamaron hace unos meses atrás, les dije que sí que íbamos a estar, estemos donde estemos. Y gracias a Dios se dio un bello día y esto es espectacular, por la forma en la que la gente colabora sabiendo que va hacia aquel que lo necesita”, valoró el chamamecero ahizo bailar a todos con sus ya tradicionales grandes éxitos.. Luego de un repaso por algunas de sus canciones y covers de grandes éxitos, los integrantes de la banda que nació en La Plata tocaron el tema “Solo con un beso”, que este año fue la canción utilizada la que Once por Todos para difundir las actividades de la movida solidaria.Mientras que el cantante del grupo, Juan Quieto, valoró: “Es hermoso ver la plaza otra vez así, con la gente bailando, es algo que nos da mucha alegría y emoción. Gracias”.