Un emblema de la solidaridad: el payaso Plim Plim donó más de 10 mil pañales

el payaso paranaense solidario colabora con la jornada y se plantea nuevos objetivos para cada año.

El Payaso Plim Plim supera las expectativas, edición tras edición. Él llega hasta Sala Mayo, llevando los pañales que adquiere, producto de la confianza de la gente, de su trabajo, de su esfuerzo y de su corazón dispuesto.

Quién es Plim-Plim

. Cada 8 de diciembre, se hace presente en la Sala Mayo para entregar el fruto de todo un año de trabajo a beneficio y aportar su granito de arena para quienes lo necesitan.Desde la segunda edición de Once por Todos,Tras arribar en el transporte, llevando lo adquirido para esta edición, dijo a: “Hace 16 años que estoy en Once por Todos. Agradezco a todos los comerciantes que brindan su aporte. Me siento muy contento, sé que nunca estoy solo. Estoy muy agradecido también a mi hermano Tito, por el transporte y a la gente que colaboró; aproximadamente fueron unos 25 este año. Yo ganaba hasta el 23 de noviembre, para 9500 pañales, a los otros 500 los adquirí con lo que me dio la gente. Un comerciante del barrio me llevó ayer 304 pañales. Cuando contabilicé todo, hay 10416 pañales”.”, aseveró.En tanto, indicó cómo comenzó con esta iniciativa de sumarse: “Un día, después de haber salido adelante, de no tener nada, mirando la televisión desde la cama, con todas las comodidades, pensé en que la gente hacía esta jornada solidaria, con calor y trabajando todo el día, y a partir de ahí me propuse al año siguiente, hacer algo. Fue así como comencé”.Desde 2016 hasta 2021, Plim Plim lleva recolectados más de 83.000 pañales (exactamente, 83.416).Su nombre es Juan Ramón Conde, pero todos lo conocen como el payaso Plim-Plim. Nació en San Agustín, un barrio que en aquel momento, cuando él salía en las comparsas disfrazado de payaso, era muy humilde, no había luz ni agua. "A partir de ahí, que uno sabe lo que es la necesidad, me nació esto de ayudar. Después de trabajar tantos años, por más que tenga cosas, siento que puedo hacer algo por los demás, porque sé lo que es la necesidad", contó aLa tarea de Plim-Plim consiste en la de repartir volantes para distintos comerciantes. Todos lo hemos visto en la Peatonal San Martín o en la Costanera de la ciudad, bajo el sol y el calor. Los paranaenses colaboraban con dinero y el payaso los invierte en pañales. Elonce.com.