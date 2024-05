El Gobierno oficializó el aumento del salario mínimo y fijó el nuevo valor

Economía Fracasó el Consejo del Salario y el Gobierno lo resolverá por decreto

El Gobierno ordenó incrementar el Salario Mínimo, Vital y Móvil

Nuevo salario mínimo, vital... by Elonce

El pasado martes se llevó a cabo la reunión del Consejo del Salario en la que la CGT y las dos CTA pugnaron por un ajuste de hasta 80% del SMVM, contra un 8% de mayo y 5% en junio que propusieron las cámaras empresarias. Ante tanta diferencia, no hubo acercamiento posible y deberá decidir el Gobierno.Hugo ''Cachorro'' Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, expresó que “las tres centrales sindicales unificamos las propuestas en $377.000 para el mes de abril que equivale un 80% de aumento y para estar por encima de la canasta de la indigencia. Sin embargo, los empresarios propusieron insólitamente un aumento del 8% para el mes de mayo y un 5% para junio"."Como no hubo acuerdo, el gobierno y los empresarios de la UIA, la CAME y la Sociedad Rural impidieron el pleno funcionamiento del Consejo y obligaron a un final bochornoso en el cual el gobierno decidirá, una vez más por decreto, y seguramente en contra de los intereses de los trabajadores", agregó.