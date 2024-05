Los suelos siguen recargados de agua: en mayo mejorarían las perspectivas

El informe Siber, que la Bolsa de Cereales de Entre Ríos , elabora de manera semanal, dio a conocer la situación de los suelos ante las precipitaciones acumuladas en los últimos días. Los registros pluviales tenderían a normalizarse en el próximo bimestre.“Las últimas jornadas del mes de abril y el inicio del mes de mayo, no cambiaron en forma significativa la tendencia que se vino imponiendo en toda la época de transición estacional. La sobreoferta de agua del mes de marzo continuó durante el mes de abril, con totales pluviales más menguados, pero suficiente como para superar los valores estadísticos. En toda la provincia los registros del mes pasado estuvieron por encima de los valores normales”, indica.En este sentido, se menciona que “dentro de un contexto de recirculación de aire húmedo, que no pudo ser removido para las incipientes entradas de aire frío, las últimas precipitaciones se dieron durante el viernes pasado y los primeros días de esta semana. En el mapa se destaca con claridad que los totales pluviales quedaron desplazados hacia el este, más que nada centro este y noreste. Sobre el oeste predominaron precipitaciones inferiores a los diez milímetros, pero como mencionamos, el ambiente se mantuvo muy húmedo, con ocasionales lloviznas, en general desfavorable para los trabajos de recolección”.En lo que respecta al inicio de mayo, “en estas primeras jornadas comienza a perfilarse una mejora, que puede sostenerse algunas jornadas. Sin embargo, el tiempo gris vuelve a reposicionarse entre el domingo y el martes. En principio, de concretarse precipitaciones dentro de este período, las mismas no serían abundantes, pero nuevamente habrá que lidiar con un escenario que mantiene los inconvenientes que estamos transitando. El frío llega en forma mas sostenida desde mediados de la semana próxima. Es posible que el ambiente también encuentre en esta oportunidad una dinámica que facilite el despliegue de jornadas más secas”.Finalmente, sobre las perspectivas a futuro, el informe de la Bolsa de Cereales manifiesta que “la primera quincena del mes de mayo, aun tendrá inercia de la sobreoferta de agua del bimestre previo, pero con una tendencia de los registros pluviales a normalizarse en forma progresiva”.